Art.-Nr. 11231 | Kontenrahmen
Kontenrahmen DATEV SKR04 Taschenbuch
- Kompakt im Format DIN A6
Kurzinfo
Stand 01/2025
Format DIN A6
Inhalte
Beschreibung
Dieser Kontenrahmen im Format DIN A6 (nicht gebunden; Loseblattausgabe) entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 04 im DIN A4-Format (Art.-Nr. 11175). Zur Ablage des Kontenrahmens bietet DATEV einen Ordner an, den Sie mit der Art.-Nr. 11171 bestellen können.
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.
Leistungen
- 0: Anlagevermögenskonten
- 1: Umlaufvermögenskonten
- 2: Eigenkapitalkonten
- 3: Fremdkapitalkonten
- 4: Betriebliche Erträge
- 5: Betriebliche Aufwendungen
- 7: Weitere Erträge und Aufwendungen
- 8: Vortrags-, Kapital- und statistische Konten