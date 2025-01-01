Art.-Nr. 11231 | Kontenrahmen

Kontenrahmen DATEV SKR04 Taschenbuch

  • Kompakt im Format DIN A6
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Stand 01/2025
Format DIN A6
Download

Inhalte

Beschreibung

Dieser Kontenrahmen im Format DIN A6 (nicht gebunden; Loseblattausgabe) entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 04 im DIN A4-Format (Art.-Nr. 11175). Zur Ablage des Kontenrahmens bietet DATEV einen Ordner an, den Sie mit der Art.-Nr. 11171 bestellen können.

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.

Leistungen
  • 0: Anlagevermögenskonten
  • 1: Umlaufvermögenskonten
  • 2: Eigenkapitalkonten
  • 3: Fremdkapitalkonten
  • 4: Betriebliche Erträge
  • 5: Betriebliche Aufwendungen
  • 7: Weitere Erträge und Aufwendungen
  • 8: Vortrags-, Kapital- und statistische Konten
Weitere Informationen

Ringbuch für SKR - Taschenbuch

Preise

Art.-Nr. 11231 | Kontenrahmen

Kontenrahmen DATEV SKR04 Taschenbuch

Jetzt bestellen