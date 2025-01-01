Kontenrahmen DATEV SKR04 Taschenbuch

Dieser Kontenrahmen im Format DIN A6 (nicht gebunden; Loseblattausgabe) entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 04 im DIN A4-Format (Art.-Nr. 11175). Zur Ablage des Kontenrahmens bietet DATEV einen Ordner an, den Sie mit der Art.-Nr. 11171 bestellen können.

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.