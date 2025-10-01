Nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Vergütung des Arbeitnehmers fortzuzahlen, auch wenn dieser arbeitsunfähig erkrankt ist. Der Grundsatz „Kein Lohn ohne Arbeit“ wird durch das Entgeltfortzahlungsgesetz unter bestimmten Voraussetzungen und für eine bestimmte Dauer durchbrochen, um Arbeitnehmern sozialen Schutz zu gewährleisten.

Im Zusammenhang mit der Erkrankung des Arbeitnehmers stellen sich verschiedene arbeitsrechtliche Fragen: Wie muss der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit anzeigen? Wann und wie ist die Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen? Wie lange und wie häufig muss der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung leisten? Kann der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen die Arbeitsunfähigkeit anzweifeln? Unter welchen Voraussetzungen darf der Arbeitgeber aufgrund einer Krankheit kündigen? Ist hierfür ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement zwingende Voraussetzung?

Das Lernvideo gibt Ihnen Antworten zu diesen und weiteren Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Erkrankung des Arbeitnehmers ergeben können.

