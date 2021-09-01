In unserem Lernvideopaket erhalten Sie einen Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie individuelle Auswertungen erstellen können.

In Modul 1 werden die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede behandelt, wie beispielsweise Prioritätenregeln bei der Ermittlung von Kostenstellen und Kostenträgern, automatisierte Verteilung auf Ebene der Konten bzw. Kostenstellen/-träger.

Modul 2 behandelt die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung von Chefübersichten, angefangen bei der Strukturierung des Unternehmens bis hin zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.