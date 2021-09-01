Lernvideopaket: DATEV Kostenrechnung classic für fortgeschrittene Anwender
- Automatisierte Verteilungen und deren Unterschiede
- Individuelle Auswertungen (Chefübersichten) erstellen
- Kostenstellen-Eigenschaften und Kostenstellen-Filter
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideopaket erhalten Sie einen Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie individuelle Auswertungen erstellen können.
In Modul 1 werden die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede behandelt, wie beispielsweise Prioritätenregeln bei der Ermittlung von Kostenstellen und Kostenträgern, automatisierte Verteilung auf Ebene der Konten bzw. Kostenstellen/-träger.
Modul 2 behandelt die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung von Chefübersichten, angefangen bei der Strukturierung des Unternehmens bis hin zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
Themen
Modul 1: Automatische Verteilungsmöglichkeiten mit DATEV Kostenrechnung
- Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede
- Prioritätenregel bei der Ermittlung von Kostenstellen/-trägern
- Automatisierte Verteilung auf der Ebene der Konten
- Einsatz von Vertehlüsseln beim Buchen
- Kontenverteilung fix und variabel
- Buchungsvorschau
- Automatisierte Verteilung auf Ebene der Kostenstellen/-träger
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)
- Umlagen
Modul 2: Individuelle Auswertungen mit DATEV Kostenrechnung
- Strukturierung des Unternehmens
- Kostenstellen-Eigenschaften
- Zuordnung von Kostenstellen-Eigenschaften
- Kostenstellen-Filter
- Konsolidierung
- Erstellen einer Chefübersicht und Gestaltungsmöglichkeiten
- Chefübersicht mit allen laufenden Projekten eines Projektleiters
- Grafische Auswertung der Projekte mit Erlösen und Ergebnis
- Weitere Auswertungen
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Kanzleien
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Michael Beulert
Dipl.-Betriebswirt (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Stefan Moll
Senior Consultant, Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.