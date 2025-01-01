Art.-Nr. 65670 | LEXinform

LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel

  • Alle für den Beratungsalltag nötigen Steuerrechtskommentare
  • Direkte Verlinkung zu und aus der Datenbank LEXinform
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Mit einem Abonnement des LEXinform Kommentarpakets erhalten Sie alle für Ihren Beratungsalltag nötigen Steuerrechtskommentare. Das Produkt beinhaltet den Kommentar zur Körperschaftsteuer von Dötsch/Pung/Möhlenbrock, den Einkommensteuer-Kommentar von Littmann/Bitz/Pust, den AO/FGO-Kommentar von Kühn/von Wedelstädt, den UStG-Kommentar von Weimann/Prätzler und den ErbStG-Kommentar von Preißer/Seltenreich/Königer.

Voraussetzung ist die Nutzung von LEXinform comfort bzw. LEXinform classic.

Inhalt

  • Kommentar zum KStG von Dötsch/Pung/Möhlenbrock: Stellt neben der Besteuerung der Körperschaften auch die der Anteilseigner dar. Kommentiert werden darin auch das Umwandlungssteuergesetz und die steuerliche Behandlung grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen.

  • Kommentar zum EStG von Littmann/Bitz/Pust: Kommentiert alle wesentlichen Urteile und Literaturfundstellen für komplexe Fälle im Einkommensteuerrecht und dient als Basis für die Ausarbeitung fundierter Gestaltungsberatung.

  • Kommentar zur AO/FGO von Kühn/von Wedelstädt: Bietet schnelle Problemlösungen zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung inklusive Verfahrens- und Prozessrecht.

  • Kommentar zum UStG von Weimann/Prätzler: Liefert Erläuterungen zum nationalen und internationalen Umsatzsteuerrecht, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse der unternehmerischen Praxis.

  • Kommentar zum ErbStG von Preißer/Seltenreich/Königer: Kommentiert praxisnah das neue Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und stellt Zusammenhänge zu den zivilrechtlichen Vorschriften des Schenkungs-, Gesellschafts- und Erbrechts sowie ausgewählte einkommensteuerliche Konsequenzen dar.

Details & Preise

Art.-Nr. 65670 | LEXinform

LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel

Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

LEXinform | Art.-Nr. 65690

LEXinform comfort
LEXinform | Art.-Nr. 65680

LEXinform classic