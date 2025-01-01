LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel
- Alle für den Beratungsalltag nötigen Steuerrechtskommentare
- Direkte Verlinkung zu und aus der Datenbank LEXinform
Beschreibung
Mit einem Abonnement des LEXinform Kommentarpakets erhalten Sie alle für Ihren Beratungsalltag nötigen Steuerrechtskommentare. Das Produkt beinhaltet den Kommentar zur Körperschaftsteuer von Dötsch/Pung/Möhlenbrock, den Einkommensteuer-Kommentar von Littmann/Bitz/Pust, den AO/FGO-Kommentar von Kühn/von Wedelstädt, den UStG-Kommentar von Weimann/Prätzler und den ErbStG-Kommentar von Preißer/Seltenreich/Königer.
Voraussetzung ist die Nutzung von LEXinform comfort bzw. LEXinform classic.
Inhalt
Kommentar zum KStG von Dötsch/Pung/Möhlenbrock: Stellt neben der Besteuerung der Körperschaften auch die der Anteilseigner dar. Kommentiert werden darin auch das Umwandlungssteuergesetz und die steuerliche Behandlung grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen.
Kommentar zum EStG von Littmann/Bitz/Pust: Kommentiert alle wesentlichen Urteile und Literaturfundstellen für komplexe Fälle im Einkommensteuerrecht und dient als Basis für die Ausarbeitung fundierter Gestaltungsberatung.
Kommentar zur AO/FGO von Kühn/von Wedelstädt: Bietet schnelle Problemlösungen zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung inklusive Verfahrens- und Prozessrecht.
Kommentar zum UStG von Weimann/Prätzler: Liefert Erläuterungen zum nationalen und internationalen Umsatzsteuerrecht, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse der unternehmerischen Praxis.
Kommentar zum ErbStG von Preißer/Seltenreich/Königer: Kommentiert praxisnah das neue Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und stellt Zusammenhänge zu den zivilrechtlichen Vorschriften des Schenkungs-, Gesellschafts- und Erbrechts sowie ausgewählte einkommensteuerliche Konsequenzen dar.