In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit rund 115.000 Ärzte niedergelassen. Angesichts eines immer komplexer werdenden Gesundheitswesens eröffnet die Beratung von Arztpraxen ein attraktives Geschäftsfeld für Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater. Auch die Pflegebranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit über 2,8 Millionen Beschäftigten in Pflegeberufen und zahlreichen Einrichtungen, darunter Altenheime, ambulante Dienste und spezialisierte Pflegeeinrichtungen, ergibt sich ein weiteres Beratungspotenzial.

Die E-Books des Lieferservices "Kompaktwissen Gesundheitswesen" informieren Sie praxisnah, komprimiert und anschaulich z. B. zu den Themen Betriebsprüfung in der Arztpraxis, Lohngestaltung im Gesundheitswesen oder die ärztliche Praxis in der eigenen Immobilie.

Die digitalen Kompaktwissen Gesundheitswesen können Sie auf Ihrem PC sowie als E-Book auf mobilen E-Book-Lesegeräte lesen.