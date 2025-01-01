Art.-Nr. 10347 | Kompaktwissen

Lieferservice Kompaktwissen GmbH

Beschreibung

Praxisnahe, komprimierte und anschauliche Fachinformationen zu aktuellen Themen rund um die GmbH-Beratung.

Knapp eine Million Firmen sind derzeit in der Rechtsform der GmbH registriert. Auf GmbH-Beratende kommt eine Fülle von Herausforderungen zu: tiefgreifende Rechtsänderungen werden regelmäßig ergänzt durch die Fortentwicklung der internationalen Gesellschaftsformen.

Die Reihe "Kompaktwissen GmbH" bereitet Sie zuverlässig auf alle Beratungsanlässe vor. Die Ausgaben informieren kurz und prägnant über alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte von der Gründung bis zur Auflösung der Gesellschaft.

Darüber hinaus erhalten Sie praxisnahe und variantenreiche Gestaltungstipps und behalten stets den Überblick bei Rechtsänderungen.

Kurzinfo

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Seitenzahl (ca) 80
Leistungen

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

