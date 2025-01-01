Lieferservice Kompaktwissen GmbH
- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- 14-tägiges Rückgaberecht
- Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr
Beschreibung
Praxisnahe, komprimierte und anschauliche Fachinformationen zu aktuellen Themen rund um die GmbH-Beratung.
Knapp eine Million Firmen sind derzeit in der Rechtsform der GmbH registriert. Auf GmbH-Beratende kommt eine Fülle von Herausforderungen zu: tiefgreifende Rechtsänderungen werden regelmäßig ergänzt durch die Fortentwicklung der internationalen Gesellschaftsformen.
Die Reihe "Kompaktwissen GmbH" bereitet Sie zuverlässig auf alle Beratungsanlässe vor. Die Ausgaben informieren kurz und prägnant über alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte von der Gründung bis zur Auflösung der Gesellschaft.
Darüber hinaus erhalten Sie praxisnahe und variantenreiche Gestaltungstipps und behalten stets den Überblick bei Rechtsänderungen.
Nächste Auslieferungen im Lieferservice:
Kurzinfo
Leistungen
Vorteile
- Sie erhalten künftig jede neue Ausgabe automatisch.
- Sie verpassen kein aktuelles Thema.
- Sie können jeden Titel innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Bereitstellung
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Lieferservices die erste Lieferung mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe erfolgt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Details & Preise
Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr