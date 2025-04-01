Art.-Nr. 42056 | Bildungspartner-Angebot
Lösungsdatenbestände Lohn und Gehalt in der Praxis
- Datenbestände der einzelnen Monatsabrechnungen des Lehrmittels
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Datenbestände der Möbelfabrik Baltasar Muster KG zum Lehrmittel „Lohn und Gehalt in der Praxis".
Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.
Kurzinfo
Stand 04/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- Nutzer von DATEV Software online: Eine Bestellung ist nicht erforderlich.
Preise
