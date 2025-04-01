Art.-Nr. 42288 |
Lösungsdatenbestände Lohn und Gehalt in der Praxis

  • Datenbestände der einzelnen Monatsabrechnungen des Lehrmittels
Einmalig
0,00 €
Übersicht

Datenbestände der Möbelfabrik Baltasar Muster KG zum Lehrmittel „Lohn und Gehalt in der Praxis".

Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.

Kurzinfo

Stand 04/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP

Hinweise

Erforderliche Software & EDV-Hinweise
  • Nutzer von DATEV Software online: Eine Bestellung ist nicht erforderlich.

