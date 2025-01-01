Lohn Vorerfassung
- Einfache elektronische Vorerfassung von Lohndaten ohne Vorkenntnisse zur Lohnabrechnung beim Mandanten
- Individuell konfigurierbare Vorerfassung zur übersichtlichen Erfassung von Bewegungsdaten
Inhalte
Beschreibung
Vorerfassung von Bewegungsdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit LODAS oder Lohn und Gehalt, basierend auf Microsoft Excel.
Mit Lohn Vorerfassung bestücken Sie individuell für Ihre Mandanten Microsoft-Excel-Arbeitsmappen mit Mitarbeiter- und Lohnarteninformationen und geben diese an Ihre Mandanten weiter. Durch eine selbsterklärende und übersichtliche Eingabemaske benötigt Ihr Mandant für die Vorerfassung der Lohndaten keine spezifischen Kenntnisse der Lohnabrechnung.
Aus den erfassten Daten kann Ihr Mandant eine Export-Datei erstellen, die dann in der Kanzlei, über die vorhandene Importschnittstelle in den Abrechnungsprogrammteil von LODAS oder Lohn und Gehalt übernommen wird.
Hinweis:
Aufgrund der technischen Abhängigkeiten zu Microsoft Excel kann DATEV einen reibungslosen Einsatz nicht in jeder existierenden IT-Infrastruktur gewährleisten. Dieses Produkt ist aktuell nur für bestimmte Office Versionen zugelassen. Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080014 "Microsoft Office und DATEV-Programme: unterstützte Office-Pakete".
Leistungen
Einfache und sichere Erfassung
Ein Assistent hilft Ihnen, das Programm individuell für die Bedürfnisse Ihres Mandanten zu konfigurieren
Das Programm prüft, ob die Eingaben formal korrekt sind
Im Anschluss werden die vorerfassten Daten exportiert und in den jeweiligen Abrechnungsprogrammteil eingelesen
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.