Vorerfassung von Bewegungsdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit LODAS oder Lohn und Gehalt, basierend auf Microsoft Excel.

Mit Lohn Vorerfassung bestücken Sie individuell für Ihre Mandanten Microsoft-Excel-Arbeitsmappen mit Mitarbeiter- und Lohnarteninformationen und geben diese an Ihre Mandanten weiter. Durch eine selbsterklärende und übersichtliche Eingabemaske benötigt Ihr Mandant für die Vorerfassung der Lohndaten keine spezifischen Kenntnisse der Lohnabrechnung.

Aus den erfassten Daten kann Ihr Mandant eine Export-Datei erstellen, die dann in der Kanzlei, über die vorhandene Importschnittstelle in den Abrechnungsprogrammteil von LODAS oder Lohn und Gehalt übernommen wird.

Hinweis:

Aufgrund der technischen Abhängigkeiten zu Microsoft Excel kann DATEV einen reibungslosen Einsatz nicht in jeder existierenden IT-Infrastruktur gewährleisten. Dieses Produkt ist aktuell nur für bestimmte Office Versionen zugelassen. Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080014 "Microsoft Office und DATEV-Programme: unterstützte Office-Pakete".