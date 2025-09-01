Lohnabrechnung im öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) mit DATEV LODAS
- Tarifliche Grundlagen des TVöD-VKA
- Umsetzung direkt in DATEV LODAS
- Typische Abrechnungsbeispiele aus der Praxis
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erläutern wir Ihnen die tariflichen Grundlagen des TVöD-VKA und zeigen, wie Sie diese sicher und korrekt in der Entgeltabrechnung mit DATEV LODAS anwenden. Anhand typischer Abrechnungsbeispiele aus der Praxis gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit den Programmen und tariflichen Regelungen.
Fallbeispiele veranschaulichen die Inhalte und zeigen Ihnen, wie Sie das erworbene Wissen direkt in Ihrer täglichen Arbeit anwenden können.
Bitte beachten Sie:
Dieses Lernvideo behandelt ausschließlich die tarifliche Umsetzung nach dem TVöD-VKA (kommunale Arbeitgeber).
Andere Tarifverträge wie beispielsweise TVöD-Bund, TV-L oder TV-V werden nicht explizit behandelt. Viele tarifliche Regelungen (z. B. zur Urlaubs- und Entgeltfortzahlung) sind jedoch in mehreren Tarifwerken vergleichbar, sodass die vermittelten Inhalte teilweise übertragbar sind. Der Fokus und die Praxisbeispiele beziehen sich jedoch ausschließlich auf den TVöD-VKA.
Themen
-
Überblick über den öffentlichen Dienst und die Tariflandschaft
-
Struktur und Besonderheiten des TVöD-VKA
-
Eingruppierung, Entgeltgruppen, Stufenlaufzeiten
-
Zuschläge, Überstunden, höherwertige Tätigkeiten
-
Urlaubs- und Krankheitsabrechnung
-
Krankengeldzuschuss
-
Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt nach § 18 TVöD-VKA
-
Zusatzversorgung (ZVK/VBL) und deren Einrichtung in DATEV LODAS
-
Aktuelle Themen wie Dienstrad-Leasing oder § 18a TVöD (Sachbezugsmodelle)
-
Umsetzung in DATEV LODAS inkl. relevanter Auswertungen
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Lohnabrechnung und im Umgang mit DATEV LODAS und dem TVöD
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Anna-Maria Wolter
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.