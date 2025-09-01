In diesem Lernvideo erläutern wir Ihnen die tariflichen Grundlagen des TVöD-VKA und zeigen, wie Sie diese sicher und korrekt in der Entgeltabrechnung mit DATEV LODAS anwenden. Anhand typischer Abrechnungsbeispiele aus der Praxis gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit den Programmen und tariflichen Regelungen.

Fallbeispiele veranschaulichen die Inhalte und zeigen Ihnen, wie Sie das erworbene Wissen direkt in Ihrer täglichen Arbeit anwenden können.

Bitte beachten Sie:

Dieses Lernvideo behandelt ausschließlich die tarifliche Umsetzung nach dem TVöD-VKA (kommunale Arbeitgeber).

Andere Tarifverträge wie beispielsweise TVöD-Bund, TV-L oder TV-V werden nicht explizit behandelt. Viele tarifliche Regelungen (z. B. zur Urlaubs- und Entgeltfortzahlung) sind jedoch in mehreren Tarifwerken vergleichbar, sodass die vermittelten Inhalte teilweise übertragbar sind. Der Fokus und die Praxisbeispiele beziehen sich jedoch ausschließlich auf den TVöD-VKA.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.