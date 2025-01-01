Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht - Teilnehmer
- Lehrkonzept zur Einführung in die Lohn- und Gehaltsbuchführung mit DATEV im Unternehmen
- Konzipiert für ca. 33 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr
Übersicht
Das Lehrkonzept Personalwirtschaft mit DATEV ist vor allem für Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie für Mitarbeitende im Handwerk, Dienstleistungsgewerbe oder im Handel geeignet.
Lernende, die nach ihrer Ausbildung die DATEV-Lohnabrechnung im Unternehmen durchführen wollen, können in etwa 33 Unterrichtseinheiten a 45 min. Kenntnisse in der Personalwirtschaft erwerben und vertiefen.
Die Unterlage ist entsprechend den Handlungsschritten in der Praxis aufgebaut. Der durchgängige Musterfall umfasst ein komplettes Abrechnungsjahr und berücksichtigt Besonderheiten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, geringfügige Beschäftigung u. v. m.
Das Zusammenspiel zwischen dem Unternehmen und dem/der steuerlichen Berater/Beraterin spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Nachweise
Zertifikat
Der Musterfall bildet zusammen mit dem Lehrmittel Lohn und Gehalt mit DATEV, den E-Learnings auf DATEV Students online sowie theoretischem Wissen zur Personalwirtschaft die Basis zur Vorbereitung auf die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt.
Weiterbildungsbescheinigung
Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Ein individualisierbares Template steht in MyMarketing bereit.
Inhalte
Behandelte Themen
-
Die Steuerberaterin oder der Steuerberater als kompetente Kontaktperson des Unternehmens: Wie kann im Zusammenspiel mit der Steuerberaterin oder dem Steuerberater die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellt werden?
-
Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
-
Institutions- und Stammdaten
-
Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen
-
Aufzeichnungs- und Meldepflichten des Arbeitgebers
-
Lohnabrechnungen Januar bis Dezember mit Berücksichtigung u. a. von Freibeträgen, Überstunden, Krankengeld, pauschalversteuerten Fahrtkosten, Lohnfortzahlung, Einmalzahlungen, Mutterschaftsgeld, geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen u. v. m.
-
Lohnsteuer-Jahresausgleich, Jahresabschlussarbeiten und Jahresauswertungen
-
Jahresentgeltmeldung
Erforderliches Vorwissen
- Theoretische Kenntnisse der Lohnabrechnung erforderlich
E-Learning auf DATEV Students online
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- DATEV Lohn und Gehalt
- lokale Installation: Datenbestände (Art.-Nr. 42064) als Zusatzprodukt erforderlich
- DATEV Software online: Nutzen Sie das Template "Ohne Musterdaten / Sonstige"
Bestandteile
- Teilnehmerunterlage