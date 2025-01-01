Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht - Teilnehmer

Das Lehrkonzept Personalwirtschaft mit DATEV ist vor allem für Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie für Mitarbeitende im Handwerk, Dienstleistungsgewerbe oder im Handel geeignet.

Lernende, die nach ihrer Ausbildung die DATEV-Lohnabrechnung im Unternehmen durchführen wollen, können in etwa 33 Unterrichtseinheiten a 45 min. Kenntnisse in der Personalwirtschaft erwerben und vertiefen.