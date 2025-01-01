Social Media im Überblick: Schritt für Schritt zur Content-Strategie (Modul 2)
- Social-Media-Strategie festlegen und umsetzen
- Tipps zur Veröffentlichung von Beiträgen
- Mitarbeiteraktivierung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der Aufbau einer erfolgreichen Social-Media-Präsenz erfordert mehr als nur gelegentliche Beiträge – Konsistenz und eine klare Strategie sind der Schlüssel! In diesem Lernvideo erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Social-Media-Auftritt professionell gestalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Wunsch-Zielgruppe klar definieren, eine inhaltliche Strategie entwickeln und geeignete Formate auswählen, die Ihre Botschaft optimal transportieren. Außerdem lernen Sie, wann und wie oft Sie Beiträge veröffentlichen sollten, um maximale Reichweite und Wirkung zu erzielen.
Ein besonderes Highlight dieses Moduls ist die Einbindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kanzlei-Kommunikation. Sie erfahren, wie Sie deren Engagement und authentische Kommunikation über soziale Medien gewinnbringend nutzen können.
Dieses Lernvideo ist ideal, wenn Sie bereits Grundkenntnisse im Bereich Social Media mitbringen. Falls Sie noch am Anfang stehen, empfehlen wir Ihnen unser Lernvideo “Social Media im Überblick: Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen (Modul 1)” ( Art.-Nr. 77601) als perfekten Einstieg.
Themen
-
So bereiten Sie Ihren Social-Media-Auftritt professionell vor
-
Von Posts bis Videos, die besten Content-Formate für Ihre Kanzlei und Zielgruppe
-
Ihr Team als Botschafter: wie Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich in Ihre Social-Media-Strategie einbinden
-
Personal Branding: nutzen Sie individuelle Stärken, um Ihre Kanzlei unverwechselbar zu machen
-
Corporate-Influencer-Programm, Aufbau einer authentischen Markenpräsenz durch interne Expertinnen und Experten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Michaela Wüst
Mitarbeiterin der DATEV eG
Sinah Titzmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Dr. Carsten Ulbricht
Rechtsanwalt
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.