Der Aufbau einer erfolgreichen Social-Media-Präsenz erfordert mehr als nur gelegentliche Beiträge – Konsistenz und eine klare Strategie sind der Schlüssel! In diesem Lernvideo erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Social-Media-Auftritt professionell gestalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Wunsch-Zielgruppe klar definieren, eine inhaltliche Strategie entwickeln und geeignete Formate auswählen, die Ihre Botschaft optimal transportieren. Außerdem lernen Sie, wann und wie oft Sie Beiträge veröffentlichen sollten, um maximale Reichweite und Wirkung zu erzielen.

Ein besonderes Highlight dieses Moduls ist die Einbindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kanzlei-Kommunikation. Sie erfahren, wie Sie deren Engagement und authentische Kommunikation über soziale Medien gewinnbringend nutzen können.

Dieses Lernvideo ist ideal, wenn Sie bereits Grundkenntnisse im Bereich Social Media mitbringen. Falls Sie noch am Anfang stehen, empfehlen wir Ihnen unser Lernvideo “Social Media im Überblick: Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen (Modul 1)” ( Art.-Nr. 77601) als perfekten Einstieg.