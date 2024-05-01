Steuerliche Förderung von Familien mit Kindern

Kinder sind zweifellos eine Bereicherung für das Leben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch finanzielle Verantwortung mit sich bringen. Zum Glück bietet der Staat verschiedene Unterstützungsmaßnahmen, um Familien zu entlasten und sie auf ihrem Weg zu unterstützen.

Hier sind einerseits die einkommensteuerlichen, aber auch die erbschaftsteuerlichen Regelungen sowie die möglichen Zulagen zu betrachten.

Die Mandanten-Info spricht nicht nur die steuerlichen Bereiche an, sondern klärt auch über die unterhaltsrechtlichen Problembereiche auf. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen finanziellen Hilfen, die zur Verfügung stehen, wie Kindergeld, Kinderfreibeträge sowie zur neuen Kindergrundsicherung ab 2025.