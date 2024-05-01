Steuerliche Förderung von Familien mit Kindern
- Kindergeld, Kinderfreibetrag und Kindergrundsicherung ab 2025
- Kinderbetreuungskosten und Unterhaltspflichten
- Kinder in der Ausbildung
Erscheinungstermin: Mai 2024
Kinder sind zweifellos eine Bereicherung für das Leben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch finanzielle Verantwortung mit sich bringen. Zum Glück bietet der Staat verschiedene Unterstützungsmaßnahmen, um Familien zu entlasten und sie auf ihrem Weg zu unterstützen.
Hier sind einerseits die einkommensteuerlichen, aber auch die erbschaftsteuerlichen Regelungen sowie die möglichen Zulagen zu betrachten.
Die Mandanten-Info spricht nicht nur die steuerlichen Bereiche an, sondern klärt auch über die unterhaltsrechtlichen Problembereiche auf. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen finanziellen Hilfen, die zur Verfügung stehen, wie Kindergeld, Kinderfreibeträge sowie zur neuen Kindergrundsicherung ab 2025.
Darüber hinaus erhalten Mandantinnen und Mandanten Informationen zu weiteren wichtigen Themen, wie Kinderbetreuungskosten und zur Unterhaltspflicht für Kinder in der Ausbildung.
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Steuerliche Förderung von Familien mit Kindern
Erscheinungstermin: Mai 2024