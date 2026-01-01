Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2025

Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2025Preis- und Lieferinformationen
Inhalte
Beschreibung
In unserer Jubiläumsausgabe 2025 bekommen Sie einen Blick in die digitale Zukunft.
Wir zeigen Ihnen, warum die E-Rechnung nicht nur eine Pflicht, sondern vor allem eine Chance ist. Zudem erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf § 2b UStG vorbereiten. Praxisberichte und Kunden gewähren Ihnen darüber hinaus einen tieferen Blick in ihren Verwaltungsalltag.
Unser umfangreiches Angebot aus Lösungen, Service, Beratung und Wissen wird Sie begeistern. Viel Spaß beim Lesen!
Themen
Softwarelösungen
-
Auf in die Zukunft – mit sicheren Finanzprozessen von DATEV
-
Digitalisierungsbooster E-Rechnung?
-
§ 2b UstG: So bereiten Sie sich vor
-
Mehr Effizienz beim Jahresabschluss
-
Auswertungen in der Cloud: intuitiv und übersichtlich
-
Ihre Meinung zählt!
Praxisberichte
-
Mit Rückenwind durch die Grundsteuerreform
-
DATEV – zuverlässiger Partner seit 20 Jahren
-
Wangerooge – mit DATEV auf Zukunftskurs
-
Smarter E-Rechnungsworkflow: weniger Kosten, mehr Zeit
-
Eigenständige Entgeltabrechnung erfolgreich implementiert!
Schnell und einfach: Branchenpaket überzeugt beim TAZ Burg
Services und Schulungen
-
Dienste aus der DATEV-Datenwolke
-
Vielfältige Wege zur individuellen Hilfe und Beratung
-
Ihr DATEV Programmwissen immer auf dem neuesten Stand!
Weiteres
-
Veranstaltungen
-
Software-Partnerschaften
-
Zertifikate
Weitere Informationen
