Themenbroschüre DATEV Public Sector aktuell Ausgabe 2025

In unserer Jubiläumsausgabe 2025 bekommen Sie einen Blick in die digitale Zukunft.

Wir zeigen Ihnen, warum die E-Rechnung nicht nur eine Pflicht, sondern vor allem eine Chance ist. Zudem erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf § 2b UStG vorbereiten. Praxisberichte und Kunden gewähren Ihnen darüber hinaus einen tieferen Blick in ihren Verwaltungsalltag.

Unser umfangreiches Angebot aus Lösungen, Service, Beratung und Wissen wird Sie begeistern. Viel Spaß beim Lesen!