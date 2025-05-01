Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV LODAS - Frühjahr 2025
- Überblick über alle Online-Anwendungen, u.a. DATEV Personal
- Voraussetzungen und Rechte
- Effizienter Einsatz in Kanzlei und Unternehmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die kollaborative Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht bei Nutzung einer Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal an erster Stelle. Dabei spielen Prozesse wie Änderung der Mitarbeiterdaten, Monatsdatenerfassung, Onboarding neuer Mitarbeitender, eAU-Abruf durch das Unternehmen, revisionssichere Ablage von Personaldokumenten und der kontinuierliche Zugang zu den Auswertungen eine wichtige Rolle. In diesem Lernvideo besprechen wir die Einrichtung und Umsetzung in der Kanzlei sowie den Einsatz im Unternehmen.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Mai 2025.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft
-
Personaldaten
-
Auswertungen online
-
-
Die Bestandteile von DATEV Personal
-
Monatsdaten
-
Mitarbeiter ändern
-
Personalakte
-
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
Ausblick auf geplante Erweiterungen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.