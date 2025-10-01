Art.-Nr. 77975 | Lernvideo (Vortrag)

Gesetzliche Änderungen und Neues von DATEV Personal mit DATEV LODAS - Herbst 2025

Aktuelle gesetzliche Änderungen und Neuerungen in DATEV Personal.
  • Verification of Payee im Kontext von DATEV LODAS
  • DATEV Personal: An-/Abwesenheiten
  • Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv


Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 10/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
In dem Lernvideo geben wir Ihnen einen Einblick in die gesetzliche Neuerung „Verification of Payee“, die sich zukünftig auf alle SEPA-Zahlungen auswirkt. Weiterhin stellen wir Ihnen die neueste Komponente „An- und Abwesenheiten“ in DATEV Personal vor. Sie ermöglicht eine taggenaue Erfassung beim Mitarbeitenden und bietet somit Branchen wie z. B. dem Baugewerbe eine wertvolle Unterstützung bei der Vorerfassung. Ein weiterer Themenblock widmet sich der neuen Möglichkeit „Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv“, die Ihnen eine neue Archivierung und Bereitstellung für die Prüfungen verschafft. Ergänzend nehmen wir einen Exkurs zur Digitalen Betriebsprüfung und einen Ausblick vor.

Für den Einstieg in dieses Thema und als Voraussetzung empfehlen wir Ihnen vorab das Lernvideo „Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV LODAS – Frühjahr 2025“, Art.-Nr. 77827.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Oktober 2025.

Themen

  • Verification of Payee

    • Gesetzliche Grundlage

    • Auswirkungen in DATEV LODAS

  • DATEV Personal

    • An- und Abwesenheiten

    • Mitarbeiter

    • Ausblick

  • Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

  • Lernvideo: „Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV LODAS – Frühjahr 2025“, Art.-Nr. 77827 oder vergleichbare Vorkenntnisse

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Würfel-Höfling

Sandra Würfel-Höfling

Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft

Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

