Im Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Controllingmöglichkeiten kennen. Sie werden mit allen wichtigen Auswertungsmöglichkeiten vertraut gemacht und bekommen einen Überblick über die Werkzeuge für Analyse und Präsentation. Damit erhalten Sie schnell fundierte Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.

Die Erfolgssicherung eines Unternehmens setzt die richtige Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation voraus. Mit einer zukunftsorientierten Buchführung und einer Qualitäts-BWA erkennen Sie Fehlentwicklungen rechtzeitig und können kurz- und mittelfristig in die Unternehmenssteuerung eingreifen. Aussagekräftige Unterlagen verbessern zudem die Ausgangssituation bei der Kreditvergabe. Bei der monatlichen Analyse und Präsentation unterstützen Sie klassische Standardauswertungen und der DATEV-Controllingreport.