Art.-Nr. 70337 | Präsenzseminar mit Übung

Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung

Auswertungen, Anregungen und Ideen für eine zukunftsorientierte Beratung.
  • Erfolgs- und Liquiditätsanalysen
  • Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit
  • Einstieg in die individuelle BWA
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag
Eignung gemäß Fachberaterrichtlinie Geeignet nach § 5 der Fachberaterrichtlinie DStV e.V. für „Fachberater/-in für Controlling und Finanzwirtschaft“ mit 2 Stunden.

Inhalte

Beschreibung

Im Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Controllingmöglichkeiten kennen. Sie werden mit allen wichtigen Auswertungsmöglichkeiten vertraut gemacht und bekommen einen Überblick über die Werkzeuge für Analyse und Präsentation. Damit erhalten Sie schnell fundierte Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.

Die Erfolgssicherung eines Unternehmens setzt die richtige Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation voraus. Mit einer zukunftsorientierten Buchführung und einer Qualitäts-BWA erkennen Sie Fehlentwicklungen rechtzeitig und können kurz- und mittelfristig in die Unternehmenssteuerung eingreifen. Aussagekräftige Unterlagen verbessern zudem die Ausgangssituation bei der Kreditvergabe. Bei der monatlichen Analyse und Präsentation unterstützen Sie klassische Standardauswertungen und der DATEV-Controllingreport.

Themen

  • Die monatliche Analyse

    • Erfolgsanalyse: Vorjahresvergleich, Soll-Ist-Vergleich, Branchenvergleich, Zeitreihendarstellung für Trendaussagen

    • Liquiditätsanalyse: statische Liquidität, Entnahmeverhalten, Zahlungsgewohnheiten, Kontoführung, Finanzflussrechnung mit Cashflow-Ermittlung

    • Mittelverwendung und -herkunft

  • Besondere Lösungen und Anlässe

    • Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit

    • Individuelle BWA (Anpassung der Standard-BWA)

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber und -mitarbeiter

  • Unternehmer und Mitarbeiter aus Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Rechnungswesen sind von Vorteil

  • Kenntnisse der BWA

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
50670 Köln Im MediaPark 5
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

