Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung
- Erfolgs- und Liquiditätsanalysen
- Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit
- Einstieg in die individuelle BWA
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie die unterschiedlichen Controllingmöglichkeiten kennen. Sie werden mit allen wichtigen Auswertungsmöglichkeiten vertraut gemacht und bekommen einen Überblick über die Werkzeuge für Analyse und Präsentation. Damit erhalten Sie schnell fundierte Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.
Die Erfolgssicherung eines Unternehmens setzt die richtige Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation voraus. Mit einer zukunftsorientierten Buchführung und einer Qualitäts-BWA erkennen Sie Fehlentwicklungen rechtzeitig und können kurz- und mittelfristig in die Unternehmenssteuerung eingreifen. Aussagekräftige Unterlagen verbessern zudem die Ausgangssituation bei der Kreditvergabe. Bei der monatlichen Analyse und Präsentation unterstützen Sie klassische Standardauswertungen und der DATEV-Controllingreport.
Themen
-
Die monatliche Analyse
-
Erfolgsanalyse: Vorjahresvergleich, Soll-Ist-Vergleich, Branchenvergleich, Zeitreihendarstellung für Trendaussagen
-
Liquiditätsanalyse: statische Liquidität, Entnahmeverhalten, Zahlungsgewohnheiten, Kontoführung, Finanzflussrechnung mit Cashflow-Ermittlung
-
Mittelverwendung und -herkunft
-
-
Besondere Lösungen und Anlässe
-
Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit
-
Individuelle BWA (Anpassung der Standard-BWA)
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
-
Unternehmer und Mitarbeiter aus Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
-
Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Rechnungswesen sind von Vorteil
-
Kenntnisse der BWA
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.