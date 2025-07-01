Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Die Übergabe eines Unternehmens ist ein komplexer Vorgang: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer ist der geeignete Nachfolger? Welche Formen der Übergabe gibt es? Wie viel ist das Unternehmen wert und welche formellen Anforderungen sind zu beachten? Wie kann die Absicherung des weichenden Unternehmers bzw. der weichenden Unternehmerin aussehen? Neben der Absicherung der Familie (insbes. bei Familienunternehmen) besteht auch eine große Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern und den Mitgesellschaftern.

Die Unternehmensnachfolge sollte frühzeitig vorbereitet werden: Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin muss viele Punkte beachten und der menschliche Aspekt spielt dabei eine größere Rolle als bei anderen geschäftlichen Entscheidungen.