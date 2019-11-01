Unternehmenskauf der GmbH
- Unternehmenstransaktionen unter Beteiligung von GmbHs sicher begleiten
- Praktische Gestaltungsvarianten für Kauf und Verkauf von GmbHs
- Musterformulierungen und Praxistipps für die Vertragsgestaltung
Erscheinungstermin: November 2019
Beschreibung
Die Gesellschaftsform der GmbH erfreut sich in Deutschland weiterhin großer Beliebtheit. Aktuell existieren mehr als 1,15 Millionen GmbHs. Demzufolge nimmt auch die Zahl der Unternehmenskäufe und -verkäufe hierzulande ständig zu.
Obwohl der Unternehmenskaufvertrag mittlerweile ein gängiger Vorgang in der Unternehmerwelt ist, liegt rechtlich betrachtet einer der komplexesten Verträge überhaupt darin. Paradoxerweise ist dieser in Deutschland aber kaum gesetzlich geregelt.
Die Kompaktwissen-Ausgabe gibt Ihnen einen Überblick über die wesentlichen, rechtlich relevanten Schritte und Fragen, die ein Unternehmenskauf oder -verkauf mit sich bringt. Musterformulierungen und Praxistipps unterstützen Sie bei der Vertragsgestaltung.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Jörg Steinheimer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht
Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.
Sarah Op den Camp
Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.
Details & Preise
Unternehmenskauf der GmbH
Erscheinungstermin: November 2019