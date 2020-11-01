Unternehmensplanung - Aufbau und Einstieg in ein neues Beratungsfeld
- Beratungsfeld „Unternehmensplanung“ Ihrer Kanzlei aufbauen
- Chancen der Unternehmensplanung näher kennenlernen
- Unternehmensplanung als Prozess verankern
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie das Beratungsfeld „Unternehmensplanung“ strukturiert aufbauen und zusätzliche Dienstleistungsangebote entwickeln können.
Eine gesetzlich normierte Dienstleistung wie die Deklaration wird immer leichter digitalisierbar. Daher sollten Sie sich auch für Leistungen öffnen, die bisher nicht digital erledigt werden können. Mit der Unternehmensplanung können Sie nicht nur die Zukunft gemeinsam mit Ihrem Mandanten gestalten, sondern auch großen Nutzen schaffen.
In unserem Lernvideo zeigen wir Ihnen eine erfolgreiche Umsetzung aus der Praxis. Hierbei wird anhand eines Praxisbeispiels geschildert, wie in einer Kanzlei eine „Unternehmensplanung“ erfolgreich aufgebaut wurde. Ausgehend von einer Bedarfs- und Bestandsanalyse wird der Weg zu einer Zieldefinition und aufbauende Maßnahmen definiert. Abschließend werden kritische Erfolgsfaktoren aufgezeigt und ein Ausblick für weitere Aufbaumöglichkeiten gewährt.
Themen
-
Ausgangslage der Kanzlei analysieren
-
Weshalb Betriebswirtschaftliche Beratung als Betätigungsfeld in der Kanzlei?
-
Sicht des Steuerberaters
-
Sicht des Mandanten
-
-
Beratungsanlässe
-
Aufbau des Beratungsfelds „Unternehmensplanung“
-
Marketing
-
Vertrieb
-
Gesprächsführung
-
Preis
-
Kosten-Nutzen-Vergleich
-
-
Unternehmensplanung als Prozess verankern
-
Erfahrungen und Konsequenzen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Referent
Cornelius Nickert
Rechtsanwalt/Steuerberater
Strategieberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung, Inhaber & Kanzleileitung
