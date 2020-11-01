In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie das Beratungsfeld „Unternehmensplanung“ strukturiert aufbauen und zusätzliche Dienstleistungsangebote entwickeln können.

Eine gesetzlich normierte Dienstleistung wie die Deklaration wird immer leichter digitalisierbar. Daher sollten Sie sich auch für Leistungen öffnen, die bisher nicht digital erledigt werden können. Mit der Unternehmensplanung können Sie nicht nur die Zukunft gemeinsam mit Ihrem Mandanten gestalten, sondern auch großen Nutzen schaffen.

In unserem Lernvideo zeigen wir Ihnen eine erfolgreiche Umsetzung aus der Praxis. Hierbei wird anhand eines Praxisbeispiels geschildert, wie in einer Kanzlei eine „Unternehmensplanung“ erfolgreich aufgebaut wurde. Ausgehend von einer Bedarfs- und Bestandsanalyse wird der Weg zu einer Zieldefinition und aufbauende Maßnahmen definiert. Abschließend werden kritische Erfolgsfaktoren aufgezeigt und ein Ausblick für weitere Aufbaumöglichkeiten gewährt.