Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen, 4. Auflage
- Anlässe und Auswirkungen verdeckter Gewinnausschüttungen
- Verdeckte Einlagen und ihre Folgen
- Aktuelle Rechtsprechung und Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: März 2025
Beschreibung
Vereinbarungen zwischen Kapitalgesellschaften und ihren eigenen Gesellschaftern müssen, sofern sie wie unter fremden Dritten abgeschlossen sind, auch von der Finanzverwaltung anerkannt werden. Die Problematik dabei: Auch wenn Leistung und Gegenleistung im Ungleichgewicht sind, müssen die Verträge – so wie geschlossen – erfüllt werden. Dass die erhoffte Steuerwirkung ausbleibt, macht die Verträge weder nichtig noch anfechtbar.
Ein weiteres, oft unterschätztes Problem ist die Zeit. Die Entdeckung von verdeckten Gewinnausschüttungen reicht meist weit in die Vergangenheit. Eine Umqualifizierung von Einkünften betrifft also in aller Regel nicht nur das Entdeckungsjahr, sondern auch die Folgejahre.
Eine verdeckte Gewinnausschüttung birgt auch aus gesellschaftsrechtlicher Sicht ein erhebliches Konfliktpotenzial: Der Ausgleichsanspruch der übrigen Gesellschafter, verbotene Rückzahlung von Stammkapital und beispielsweise die Beihilfe zur Ausplünderung der Gesellschaft sind Problembereiche, die zu beachten sind.
Auch bei verdeckten Einlagen gibt es genügend steuerliches und gesellschaftsrechtliches Konfliktpotenzial. Das Hauptrisiko bei verdeckten Einlagen liegt in der Rückgewähr von verdeckten Gewinnausschüttungen, was zwar finanziell vorteilhaft für die GmbH ist, die verdeckte Gewinnausschüttung aber steuerlich nicht heilt.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
