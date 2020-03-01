Wege aus der GmbH, 3. Auflage

In der Praxis besteht immer wieder das Bedürfnis, das als GmbH betriebene unternehmerische Engagement zu beenden und in der Rechtsform eines Personenunternehmens fortzuführen. Gründe für den Rechtsformwechsel sind zum Beispiel die Vermeidung der Offenlegungsverpflichtungen im elektronischen Bundesanzeiger, die unmittelbare steuerliche Nutzung von Verlusten bei einem Personenunternehmen sowie die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge.

Der Rechtsformwechsel kann zum einen durch Liquidation der GmbH mit nachfolgender Gründung eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft erfolgen. Als Alternative kommt die Umwandlung der GmbH in ein Personenunternehmen in Frage.