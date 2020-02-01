Wege aus der GmbH, 3. Auflage (E-Book)
- Voraussetzungen
- Rechtsfolgen
- Steuerliche Auswirkungen
Erscheinungstermin: Februar 2020
Beschreibung
In der Praxis besteht immer wieder das Bedürfnis, das als GmbH betriebene unternehmerische Engagement zu beenden und in der Rechtsform eines Personenunternehmens fortzuführen. Gründe für den Rechtsformwechsel sind zum Beispiel die Vermeidung der Offenlegungsverpflichtungen im elektronischen Bundesanzeiger, die unmittelbare steuerliche Nutzung von Verlusten bei einem Personenunternehmen sowie die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge.
Der Rechtsformwechsel kann zum einen durch Liquidation der GmbH mit nachfolgender Gründung eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft erfolgen. Als Alternative kommt die Umwandlung der GmbH in ein Personenunternehmen in Frage.
Das Kompaktwissen bietet eine praxisorientierte Darstellung der zivil- und steuerrechtlichen Behandlung der Umwandlung dieser Unternehmensform in eine mittelständische Personengesellschaft. Dabei werden grenzüberschreitende Vorgänge allerdings außer Acht gelassen.
Autorinnen
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Beratung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Viele Jahre war er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach tätig und hat dort die Lehrgebiete „Besteuerung von Unternehmen“, „Umwandlungssteuerrecht“ sowie „Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht“ vertreten. Seit vielen Jahren ist er auch als Seminar-Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten „Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschafter“, „Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen“, „Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge“ tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
Erscheinungstermin: Februar 2020