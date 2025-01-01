Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Mit dem Zahlungsverkehr können Sie sowohl Ihre eigenen Zahlungen abwickeln als auch Zahlungsaufträge für Ihre Mandanten vorbereiten. Die Kanzlei erstellt die Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung, der Mandant gibt diese frei oder korrigiert sie bei Bedarf. Zusätzlich rufen Sie Kontoumsätze elektronisch ab und übernehmen sie in die Finanzbuchführung.