  • Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud abwickeln
  • Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen
  • Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud
Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Mit dem Zahlungsverkehr können Sie sowohl Ihre eigenen Zahlungen abwickeln als auch Zahlungsaufträge für Ihre Mandanten vorbereiten. Die Kanzlei erstellt die Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung, der Mandant gibt diese frei oder korrigiert sie bei Bedarf. Zusätzlich rufen Sie Kontoumsätze elektronisch ab und übernehmen sie in die Finanzbuchführung.

Leistungen

  • Übernahme von Zahlungsdaten aus allen vorgelagerten DATEV-Programmen

  • Zentrale Abwicklung aller Zahlungen inkl. Auslands- und SEPA-Zahlungen

  • Anlage von wiederkehrenden Zahlungen inklusive Terminverwaltung und -überwachung

  • Datenübertragung per

    • PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle)

    • EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4-Augen-Prinzip mit bis zu neun Unterschriften möglich)

    • DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel, RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)

  • Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Unternehmen online mit Bank online
  Zahlungsverkehr
Stammdaten Zahlungsverkehr
   
SEPA-Lastschriftmandate
  
Vorlagen für Verwendungszwecke anlegen
  
Auftraggeber- , Empfänger- und Bankstammdaten anlegen und verwalten
  
Zahlungsarten (Verfahrensabhängig - siehe Dokument 1034302)
   
Auslandsüberweisung*
  
€-Eilüberweisung
  
Scheck
  
SEPA-Lastschriften
  
SEPA-Überweisungen
  
Zahlungsaufträge und Zahlungssätze
   
Ändern, Löschen, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungsaufträgen und Zahlungssätzen
  
Vorlagen für Überweisungen
  
Wiederkehrende Zahlungsaufträge SEPA/Ausland
  
SEPA-Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften
   
Export SEPA-Mandate
  
Import SEPA-Mandate
  
Zugriff auf die SEPA-Mandatsverwaltung
  
Import
   
Import als SEPA-Datei
  
Import als DTAZV-Datei
  
DFÜ-Wege zur Bank (Unterstützte Übermittlungsverfahren)
   
Unterstützung Arbeitsteilung Steuerberater und Unternehmen - vom Steuerberater gestellte Zahlungsaufträge können vom Unternehmen mittels EBICS mit einer elektronischen Unterschrift oder mit HBCI PIN/TAN legitimiert werden.
  
DFÜ-Wege zur Bank (Zahlungsaufträge, Kontoumsätze) Zahlungsverkehr
   
Kontoumsatzabruf über Sammelabruf
  
EBICS mit elektronischer Unterschrift
  
Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren)
  
(HBCI) PIN/TAN-Verfahren
  
HBCI
   
Tagesaktuelle Kontoumsätze elektronisch direkt von der Bank abrufen
  
photoTAN
  
smsTAN / mobileTAN / mTAN
  
TAN-Generator / ChipTAN optic/manuell bzw. smartTAN plus / optischTAN
  
EBICS (elektronische Unterschrift)
   
Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen
  
Schlüssel ändern für die elektronische Unterschrift (eU)
  
EBICS Kundenprotokoll
  
Anzahl elektronische Unterschriften für eine Zahlung
 Max. 2  Max. 9
Zahlungsaufträge per EBICS mit Mehrfachlegitimation ortsabhängig/ortsunabhängig möglich
  
Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel/ RZ-Bankinfo)
   
Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen
  
Steuerberater sendet Zahlungen an die Bank, Unternehmer gibt mit Begleitzettel frei
  
Programmverbindungen zum Erstellen von Zahlungsaufträgen
   
DATEV-Anwalt
  
Zahlen vom digitalen Beleg (Bestandteil Unternehmen online)
  
DATEV Lohn und Gehalt bzw. LODAS
  
Kanzleiorganisation, Honorar
  
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
 Nicht direkt, sondern über Zahlungsverkehr 
Programmverbindungen zum Buchen von Kontoumsätzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
   
Bankbuchungen digitale Belege zuordnen
  
Elektronisches Bankbuchen
  
Export/Ausgabe
   
Export Stammdaten der Geschäftspartner/Empfänger
  
Export Kontoumsätze
  
Druck Kontoumsätze
  
Druck von Abstimmlisten und Datenträgerbegleitzettel
  
Ausgabe von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei
  
Ausgabe von SEPA-Zahlungen als SEPA.xml-Datei
  
Archivierung Zahlungsaufträge
  
Import
   
Stammdaten
  
Import von Kontoumsätzen im MT940/CAMT-Format
  
Import von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei
  
Import SEPA.xml-Datei
  

*Nicht möglich, wenn das HBCI PIN/TAN-Verfahren genutzt wird.

