Funktionsumfang
Sie können einen Antrag auf Fristverlängerung über DATEV Kommunikation Finanzverwaltung anlegen und elektronisch an das Finanzamt übermitteln.
In der Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Antrag auf Fristverlängerung erfassen und übermitteln
- Bearbeitungsstand (in Bearbeitung, zur Prüfung, Freigabe) erfassen
- E-Mail-Benachrichtigung an Folgebearbeiter zum Bearbeitungsstand (zur Prüfung, Freigabe)
DATEV Kommunikation Finanzverwaltung
Bevor Sie die Cloud-Anwendung starten, müssen Sie sich authentifizieren (über SmartCard / mIDentity-Stick oder SmartLogin) und das Recht Mitteilung Auslandssachverhalt anzeigen / einreichen einrichten.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
