Funktionsumfang

Sie können einen Antrag auf Fristverlängerung über DATEV Kommunikation Finanzverwaltung anlegen und elektronisch an das Finanzamt übermitteln. 

In der Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Antrag auf Fristverlängerung erfassen und übermitteln
  • Bearbeitungsstand (in Bearbeitung, zur Prüfung, Freigabe) erfassen 
  • E-Mail-Benachrichtigung an Folgebearbeiter zum Bearbeitungsstand (zur Prüfung, Freigabe)
Icon MyDATEV Anmeldung

DATEV Kommunikation Finanzverwaltung

Bevor Sie die Cloud-Anwendung starten, müssen Sie sich authentifizieren (über SmartCard / mIDentity-Stick oder SmartLogin) und das Recht Mitteilung Auslandssachverhalt anzeigen / einreichen einrichten.

jetzt starten