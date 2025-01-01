Verfahrensumstellung

Wegen einer Verfahrensumstellung bei der Finanzverwaltung änderte sich nach Installation der Programmversionen zum Jahreswechsel 2022/2023 der Prozess. Der Antrag für die elektronische Bescheidbekanntgabe kann nicht mehr über die Steuererklärung gestellt werden.

Funktionsumfang

In der Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung steht Ihnen nach Beantragung der elektronischen Bescheidbekanntgabe folgende Funktion zur Verfügung:

  • Abruf/Download der rechtsverbindlichen Bescheide
DATEV Kommunikation Finanzverwaltung

Bevor Sie die Cloud-Anwendung starten, müssen Sie sich authentifizieren (über SmartCard / mIDentity-Stick oder SmartLogin) und das Recht für die elektronische Bekanntgabe von Bescheiden einrichten.

Übrigens: Die Anwendung ist auch im Anwendungsmenü von MyDATEV enthalten.