Verfahrensumstellung
Wegen einer Verfahrensumstellung bei der Finanzverwaltung änderte sich nach Installation der Programmversionen zum Jahreswechsel 2022/2023 der Prozess. Der Antrag für die elektronische Bescheidbekanntgabe kann nicht mehr über die Steuererklärung gestellt werden.
Funktionsumfang
In der Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung steht Ihnen nach Beantragung der elektronischen Bescheidbekanntgabe folgende Funktion zur Verfügung:
- Abruf/Download der rechtsverbindlichen Bescheide
DATEV Kommunikation Finanzverwaltung
Bevor Sie die Cloud-Anwendung starten, müssen Sie sich authentifizieren (über SmartCard / mIDentity-Stick oder SmartLogin) und das Recht für die elektronische Bekanntgabe von Bescheiden einrichten.