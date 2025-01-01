Sie können das Programm Sonstige Nachricht ans Finanzamt auch über die Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung aufrufen und dort eine elektronische Nachricht erfassen und an das Finanzamt übermitteln. Mit dieser Nachricht können Sie auch Dateianhänge senden.

Hinweis: Der Aufruf über das Steuerprogramm und über den DATEV Arbeitsplatz ist weiterhin möglich. Über den DATEV Arbeitsplatz erfolgt der Aufruf des Programms über die Übersicht „Weitere Übermittlungen“.

In der Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: