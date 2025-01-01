Mit DATEV Meine Steuern können Sie den Austausch steuerrelevanter Belege für die Einkommensteuerdeklaration mit Ihrer Mandantschaft digitalisieren.

​​Im Rahmen der kollaborativen Nutzung kann Ihr Mandant Belege hochladen, die Sie im Programm Einkommensteuer mit Digitale Belege Steuern direkt mit einem Eingabefeld verknüpfen können.

Sie können DATEV Meine Steuern auch ohne Einbezug Ihres Mandanten nutzen (nicht kollaborative Nutzung), müssen dann aber die Belege selbst hochladen. Um das volle Potential von DATEV Meine Steuern auszuschöpfen, empfehlen wir die kollaborative Nutzung.