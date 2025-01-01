DATEV Personal
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich von DATEV Personal. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionen
DATEV Personal beinhaltet Monatsdaten und die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet eine einfache tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat sowie einen sicheren Upload von Dokumenten in DATEV Personalakte.
Monatsdaten
- Monatsdaten werden effizient erfasst
- Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende zu erfassen
- Komfortable Suche und Filter
- Erfassung für zukünftige Monate
- Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten)
- Summen zu erfassten Daten auf einem Blick
- Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den Lohnimportdatenservice
DATEV Personalakte
- Die Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
- Digitale Ablage der Dokumente reduziert Ihre PapierablageDie Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
- Die Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
- Die zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher
