DATEV Personal beinhaltet Monatsdaten und die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet eine einfache tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat sowie einen sicheren Upload von Dokumenten in DATEV Personalakte.

Monatsdaten

Monatsdaten werden effizient erfasst

Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende zu erfassen

Komfortable Suche und Filter

Erfassung für zukünftige Monate

Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten)

Summen zu erfassten Daten auf einem Blick

Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den Lohnimportdatenservice

DATEV Personalakte