Funktionen

DATEV Personal beinhaltet Monatsdaten und die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet eine einfache tabellarische Erfassung von variablen Daten je Monat sowie einen sicheren Upload von Dokumenten in DATEV Personalakte.

Monatsdaten

  • Monatsdaten werden effizient erfasst
  • Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende zu erfassen
  • Komfortable Suche und Filter
  • Erfassung für zukünftige Monate
  • Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten)
  • Summen zu erfassten Daten auf einem Blick
  • Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den Lohnimportdatenservice

DATEV Personalakte

  • Die Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
  • Digitale Ablage der Dokumente reduziert Ihre PapierablageDie Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
  • Die Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
  • Die zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher