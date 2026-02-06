Screenshot DATEV Auftragswesen next: Serienrechnung

Neuerungen

Mit der neuen Funktion können Sie:
 
  • Serien anlegen und dabei Intervall, Startdatum sowie Empfänger festlegen.
  • automatische Erinnerungen in definierten Abständen erhalten.
  • Serien direkt als Grundlage für die Belegerstellung nutzen.
  • eine Übersicht über alle aktiven Serien aufzurufen.