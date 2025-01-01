1. Bestellung
Hinweise: DATEV SmartCards / DATEV mIDentity sind einer natürlichen Person zugeordnet und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Betriebsstätten-mIDentity ist einer Betriebsstätte zugeordnet, z. B. einer Kanzlei oder einem Unternehmen für die Nutzung am Kommunikationsserver oder Lizenz-Manager-Server.
DATEV SmartCard / DATEV mIDentity für Berufsträger
DATEV-Shop
DATEV SmartCard / DATEV mIDentity für Mitarbeiter/Mandanten
DATEV-Shop
Betriebsstätten-mIDentity für die Kanzlei
DATEV-Shop
Betriebsstätten-mIDentity für das Mandantenunternehmen
DATEV-Shop