DATEV SmartCard für Berufsträger SIM

Mit dieser SmartCard für Berufsträger können Sie als Kammermitglied die Vollmachtsdatenbank nutzen.

Vor der Erstellung muss die Kammer Ihre Mitgliedschaft bestätigen.

Nutzen Sie daher für die Bestellung eines der Formulare weiter unten (Neubestellung oder Umwandlung).

Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder der teilnehmenden Kammern. Eine Liste der teilnehmenden Kammern finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokument 1015211 .

Bitte beachten Sie: Die SmartCard für Berufsträger muss vor der Registrierung und Administration der Vollmachtsdatenbank bei der zuständigen Berufskammer bekannt gemacht werden. Nach Erhalt Ihrer neuen SmartCard für Berufsträger können Sie dieses Formular für die Mitteilung an Ihre Kammer verwenden.