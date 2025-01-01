DATEV SmartCard für Berufsträger SIM
- Registrierung in der Vollmachtsdatenbank
- Nur für Mitglieder teilnehmender Berufskammern
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser SmartCard für Berufsträger können Sie als Kammermitglied die Vollmachtsdatenbank nutzen.
- Vor der Erstellung muss die Kammer Ihre Mitgliedschaft bestätigen.
Nutzen Sie daher für die Bestellung eines der Formulare weiter unten (Neubestellung oder Umwandlung).
Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder der teilnehmenden Kammern. Eine Liste der teilnehmenden Kammern finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokument 1015211 .
Bitte beachten Sie: Die SmartCard für Berufsträger muss vor der Registrierung und Administration der Vollmachtsdatenbank bei der zuständigen Berufskammer bekannt gemacht werden. Nach Erhalt Ihrer neuen SmartCard für Berufsträger können Sie dieses Formular für die Mitteilung an Ihre Kammer verwenden.
Bestellhinweis
Neubestellung DATEV SmartCard für Berufsträger mit mIDentity-Stick
Da die Ausgabe der DATEV SmartCard für Berufsträger mit mIDentity-Stick von der Bestätigung der jeweiligen Kammer des Mitglieds abhängt, ist eine direkte Bestellung nicht möglich. Bitte bestellen Sie mit dem obigen Formular.
Rechte einer vorhandenen DATEV SmartCard in eine SmartCard für Berufsträger ändern (Funktionswechsel)
Sie können eine DATEV SmartCard für Berufsträger als Ersatz für eine vorhandene SmartCard ohne Berufsträger-Eigenschaft bestellen. In diesem Fall werden die Rechte der vorhandenen SmartCard übertragen. Bitte beachten Sie hierbei, dass beim Ersatz einer vorhandenen SmartCard die bisherige Karte ihre Gültigkeit verliert.
Bestellen Sie bitte mit diesem Formular:
Umwandeln einer vorhandenen DATEV SmartCard auf den Status "für Berufsträger"
Wichtig: Die PIN/PUK-Briefe zur SmartCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.