Wer künftig DATEV-Cloud-Anwendungen nutzen möchte, benötigt dafür ein DATEV-Konto. Alle neuen Cloud-Anwendungen (DATEV Arbeitnehmer online) nutzen bereits das DATEV-Konto. Mittelfristig werden auch Bestandsanwendungen darauf umgestellt. DATEV empfiehlt: Legen Sie rechtzeitig ein DATEV-Konto an und verknüpfen Sie es mit Ihren vorhandenen Anmeldeverfahren.