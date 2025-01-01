Symbolbild

Funktionen

  • Authentifizierung in DATEV-Programmen und DATEV-Cloud-Anwendungen
  • Datenabruf bei der Finanzverwaltung
  • Signatur und Verschlüsselung von E-Mails
  • DATEV-Softwareschutz
  • SmartVerify

Die DATEV SmartCard / DATEV mIDentity enthält elektronische Zertifikate. Wichtige Inhalte dieser Zertifikate sind z. B. Vor- und Nachname des Karteninhabers, die E-Mail-Adresse oder das Ende des Gültigkeitszeitraums.

Informationen zu Bestellung und Einsatz

in der Kanzlei

im Unternehmen

DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)

DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zu den Themen SmartCard und Sicherheitspaket auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.

Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.

 