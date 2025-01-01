Funktionen
- Authentifizierung in DATEV-Programmen und DATEV-Cloud-Anwendungen
- Datenabruf bei der Finanzverwaltung
- Signatur und Verschlüsselung von E-Mails
- DATEV-Softwareschutz
- SmartVerify
Die DATEV SmartCard / DATEV mIDentity enthält elektronische Zertifikate. Wichtige Inhalte dieser Zertifikate sind z. B. Vor- und Nachname des Karteninhabers, die E-Mail-Adresse oder das Ende des Gültigkeitszeitraums.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zu den Themen SmartCard und Sicherheitspaket auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.