Voraussetzungen prüfen

Um Ihr Postfach in der DATEVasp-Umgebung einzurichten, benötigen Sie:

  • E-Mail-Adresse
  • Startkennwort des Postfachs

Die Anmeldedaten wurden beim Erstellen der Postfächer im DATEVasp-Serviceportal ausgegeben. Wie Sie die Kennwörter ändern oder zurücksetzen, finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokumtent 1003241.

Outlook einrichten

Wie Sie Outlook einrichten, finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dokument 1007144.

E-Mails importieren

  1. Melden Sie sich bei DATEVasp an.
  2. Starten Sie Outlook.
  3. Klicken Sie oben links im Register auf Datei, dann auf Importieren/Exportieren. Es öffnet sich ein Auswahlmenü.
  4. Klicken Sie auf Aus anderen Programmen oder Dateien importieren, danach auf Outlook-Datendatei (.pst).
  5. Wählen Sie bei zu importierende die zuvor exportierte Datei.
  6. Klicken Sie auf die Weiter.
  7. Klicken Sie auf die Fertigstellen.
    Der Vorgang ist abgeschlossen.

Gratulation - Umstellung abgeschlossen

Sie haben das letzte Modul "Assistent Umstellung Einrichtung Microsoft Exchange" abgeschlossen und können jetzt mit Ihrer DATEVasp Exchange-Modul arbeiten.

Bei Fragen oder Problemen sind wir gerne unter der Nummer +49 911 319-33555 oder unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: datevasp@service.datev.de

