Im Online-Portal DATEV MyMarketing ist das Gütesiegel abrufbar. Damit positionieren Sie sich als kompetenter Partner und kommunizieren Ihren Geschäftspartnern, dass IT-Sicherheit, Datenschutz und Datensicherheit bei Ihnen höchste Priorität haben.
Wir arbeiten mit DATEVasp - und davon profitieren auch Sie.
Denn in Sachen IT-Sicherheit, Datenschutz- und Datensicherheit vertrauen wir auf DATEV. Unsere Server-Systeme befinden sich im hochsicheren DATEV-Rechenzentrum und DATEV kümmert sich um das IT-Management und den Support. Die umfassenden und mehrstufigen Sicherheitsleistungen des DATEV-Rechenzentrums sind nachgewiesen durch Zertifikate und Audits (ISO / IEC 27701 Datenschutz-Managementsystem, ISO / IEC 27001 Informationssicherheits-Managementsystemsystem und ISAE 3402 Typ 2). DATEV verbürgt sich für den sicheren und rechtschaffenen Umgang mit den Daten. Ein weiterer Pluspunkt: Sämtliche Produktiv-Daten verbleiben sicher im DATEV-Rechenzentrum und damit im deutschen Rechtsraum. So können Sie auch auf uns vertrauen, denn bei uns sind Ihre Daten sicher.
Hinweise
- Sie melden sich einfach im Online-Portal DATEV MyMarketing mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort an. Sofern Sie noch keinen DATEV MyMarketing-Zugang haben, müssen Sie sich einmalig registrieren.
Als registrierter DATEV E-Print-Nutzer können Sie sich mit Ihrem Login auch bei DATEV MyMarketing anmelden. Wenn Sie DATEVasp aktiv nutzen, ist der entsprechende Menüpunkt in der Rubrik "Meine Leistungen vermarkten | Labels" für Sie freigeschaltet.
- Das Siegel ist nur für Kanzleien, nicht für Unternehmen mit DATEVasp abrufbar.