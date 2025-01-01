  • ISAE 3402 Typ 2
    Den ISAE 3402 Prüfbericht sowie die dazugehörigen Bridge/Update-Letter für DATEVasp können Sie im DATEVasp-Serviceportal herunterladen (Anleitung ).
  • Zertifikate
    DATEVasp profitiert von dem nach ISO / IEC 27701 zertifizierten Datenschutzmanagement- sowie einem Informationssicherheits-Managementsystem nach ISO / IEC 27001 .
  • DATEVasp Gütesiegel
    Für DATEV-Mitglieder zum Einbinden auf Ihre Webseite.
  • DATEV ist Microsoft Solution Partner für Modern Work
    DATEV verfügt über umfassendes Knowhow bei der Einführung und Nutzung von Microsoft 365.
  • DATEV ist Microsoft Solutions Partner für Private Cloud
    DATEV verfügt über umfassendes Knowhow bei der Bereitstellung und Integration von Microsoft-Produkten im DATEV-Rechenzentrum.