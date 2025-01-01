Da DATEV nicht Ihr Microsoft 365 Lizenzgeber ist, haben wir auch keinen administrativen Zugriff auf Ihre Microsoft 365 Umgebung (Tenant). Dieser Zugriff ist erforderlich, um Ihr über das DATEVasp Zusatzmodul bereitgestellte Exchange-System für Sie nach Microsoft Exchange Online zu migrieren.

Das über das DATEVasp Zusatzmodul bezogene DATEV-Exchange-System und Microsoft Exchange Online können nicht zeitgleich betrieben werden, daher muss bei einer Umstellung auf Microsoft Exchange Online das DATEV-Exchange-System außer Betrieb genommen werden. Das Vorgehen zur Außerbetriebnahme/Kündigung Ihres DATEV-Exchange-Systems wird im Hilfe-Dokument 1023955 beschrieben.

Wichtig: Die Umstellung von Exchange-Systemen erfordert technisches Fachwissen. Es wird empfohlen, Ihren IT-Partner oder einen DATEV Solution Partner für Unterstützung zu kontaktieren, um eine reibungslose Umstellung sicherzustellen.

DATEVasp/DATEV-SmartIT: Umstellung auf Exchange Online beim Einsatz von kundeneigenen Microsoft 365 Lizenzen

DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1023955