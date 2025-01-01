Microsoft Exchange Online in DATEVasp
Wenn Sie Microsoft Exchange Online nutzen, profitieren Sie von einem erweiterten Funktionsumfang innerhalb der Microsoft 365 Anwendungen sowie von weiteren Vorteilen.
Vorteile:
- Nutzung eines einheitlichen Kalenders in Microsoft Outlook und Microsoft Teams.
- Verfügbarkeit weiterer Dienste wie Microsoft Bookings oder To Do.
- Einfacher mobiler E-Mail-Zugriff – auch ohne DATEVnet mobil.
Wer kann Microsoft Exchange Online in DATEVasp nutzen?
Microsoft Exchange Online ist ein Bestandteil von Microsoft 365 und fungiert als E-Mail-Dienst innerhalb dieser Suite. Dadurch haben Anwender die Möglichkeit, ihre E-Mails, Kalender, Kontakte und Aufgaben in Microsoft Outlook abzurufen und zu organisieren.
Microsoft Exchange Online kann in DATEVasp genutzt werden, wenn
- Microsoft 365 Apps in DATEVasp bereitgestellt wurden und
- die Anwender über eine Microsoft 365 Lizenz verfügen, die den Dienst Microsoft Exchange Online enthält (z. B. Microsoft 365 Business Premium).
1. Bereitstellung von Microsoft 365 beauftragen
Sie setzen das Microsoft-Office-Paket in DATEVasp ein? Beauftragen Sie in einem ersten Schritt die Bereitstellung von Microsoft 365 im DATEVasp-Serviceportal. Informationen zur Umstellung auf Microsoft 365 in DATEVasp erhalten Sie unter: go.datev.de/datevasp-m365
2. Umstellung auf Microsoft Exchange Online beauftragen
Wenn Sie auf Microsoft 365 in DATEVasp umgestellt haben, beauftragen Sie im zweiten Schritt die Umstellung auf Microsoft Exchange Online. Weitere Informationen zum Umstieg auf Microsoft Exchange Online in DATEVasp finden Sie hier nachfolgend zusammengefasst:
Wie erfolgt der Umstieg auf Microsoft Exchange Online in DATEVasp?
Der Umstellungsweg vom DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft Exchange zu Microsoft Exchange Online variiert je nachdem, ob Sie die erforderlichen Microsoft 365 Lizenzen über DATEV oder über andere Bezugsquellen beziehen. Siehe auch: Microsoft 365 Bereitstellungsarten
Umstellung bei Einsatz von Microsoft 365 Lizenzen über DATEV:
Beauftragen Sie die Umstellung über das nachfolgende Antragsformular.
Das über das DATEVasp Zusatzmodul bereitgestellte Exchange-System wird von Ihrem DATEVasp-Serviceteam für Sie nach Microsoft Exchange Online migriert.
- Microsoft Exchange Online beauftragenAntragsformular für DATEVasp-Kunden mit Exchange-System und Microsoft 365 Lizenzen von DATEV.
Nach der Beauftragung werden wir Sie kontaktieren, um mit Ihnen einen Termin zur Umstellung zu vereinbaren. Außerdem erhalten Sie eine E-Mail mit einer Anleitung, die die Vorbereitungen und ggf. erforderlichen Nacharbeiten aufzeigt. Falls Sie dabei Unterstützung benötigen, konsultieren Sie einen DATEV Solution Partner oder Ihren IT-Partner.
Alle Benutzer und Postfächer 1:1 werden von DATEV nach Microsoft Exchange Online überführt. Vor dem Umstellungstermin empfehlen wir Ihnen, alle Benutzer und Postfächer zu prüfen und nicht mehr Benötigte zu löschen, um überflüssige Lizenzkosten zu vermeiden.
Umstellung bei Einsatz kundeneigener Microsoft 365 Lizenzen:
Da DATEV nicht Ihr Microsoft 365 Lizenzgeber ist, haben wir auch keinen administrativen Zugriff auf Ihre Microsoft 365 Umgebung (Tenant). Dieser Zugriff ist erforderlich, um Ihr über das DATEVasp Zusatzmodul bereitgestellte Exchange-System für Sie nach Microsoft Exchange Online zu migrieren.
Das über das DATEVasp Zusatzmodul bezogene DATEV-Exchange-System und Microsoft Exchange Online können nicht zeitgleich betrieben werden, daher muss bei einer Umstellung auf Microsoft Exchange Online das DATEV-Exchange-System außer Betrieb genommen werden. Das Vorgehen zur Außerbetriebnahme/Kündigung Ihres DATEV-Exchange-Systems wird im Hilfe-Dokument 1023955 beschrieben.
Wichtig: Die Umstellung von Exchange-Systemen erfordert technisches Fachwissen. Es wird empfohlen, Ihren IT-Partner oder einen DATEV Solution Partner für Unterstützung zu kontaktieren, um eine reibungslose Umstellung sicherzustellen.
DATEVasp/DATEV-SmartIT: Umstellung auf Exchange Online beim Einsatz von kundeneigenen Microsoft 365 Lizenzen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1023955
Hinweise und weitere Informationen
Microsoft Exchange Online wird in der Microsoft Cloud betrieben. Dadurch beinhaltet die DATEVasp-Datensicherung keine Sicherung von Daten aus Microsoft Exchange Online. Gelöschte Objekte (E-Mails, Kontakte etc.) kann der Besitzer des jeweiligen Postfachs über Microsoft Outlook – innerhalb der von Microsoft vorgegebenen Standardzeit – wiederherstellen.Entnehmen Sie die anfallenden Kosten für die Umstellung auf Microsoft Exchange Online (Auftragsservice DATEVasp) der DATEV-Preisliste:
DATEV-Preisliste für Kanzleien
DATEV-Preisliste für Unternehmen
DATEVasp: Leistungsübersicht Microsoft 365 in DATEVasp
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1021153