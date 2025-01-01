Wenn Sie heute bereits E-Rechnungen im Format ZUGFeRD comfort oder XRechnung mit einer Softwarelösung erstellen und diese gerne über die Netzwerke TRAFFIQX® oder Peppol an Ihre Kunden versenden möchten, können Sie dies zukünftig über die DATEV E-Rechnungsplattform tun. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese neuen Funktionen vorab zusammen mit uns zu testen!

Wie funktioniert es?

Sie laden Ihre erstellten E-Rechnungen per Upload in das DATEV E-Rechnungspostfach hoch. Von dort werden die E-Rechnungen dann automatisch im Wunschformat des Rechnungsempfängers über das entsprechende Netzwerk zugestellt.

Die Anmeldung zur Pilotierungsphase erfolgt über dieses Formular .