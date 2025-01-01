Wenn Sie heute bereits E-Rechnungen im Format ZUGFeRD comfort oder XRechnung mit einer Softwarelösung erstellen und diese gerne über die Netzwerke TRAFFIQX® oder Peppol an Ihre Kunden versenden möchten, können Sie dies zukünftig über die DATEV E-Rechnungsplattform tun. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese neuen Funktionen vorab zusammen mit uns zu testen!
Wie funktioniert es?
Sie laden Ihre erstellten E-Rechnungen per Upload in das DATEV E-Rechnungspostfach hoch. Von dort werden die E-Rechnungen dann automatisch im Wunschformat des Rechnungsempfängers über das entsprechende Netzwerk zugestellt.
Die Anmeldung zur Pilotierungsphase erfolgt über dieses Formular .
Informationen zur Pre-Pilotierungsphase
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach bietet folgende Leistungen und Funktionen:
- Sicherer und virenfreier Versand
- Versand von EN16931 konformen E-Rechnungen über die Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
- Generierung der E-Rechnung im Empfängerwunschformat beim Versand über die Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
- Statusinformationen zum Versand der E-Rechnungen
- Übersicht über alle versendeten E-Rechnungen
- Visualisierung von E-Rechnungen
- Verbindung zu DATEV Unternehmen online / Belege online
Voraussetzungen
- Sie erstellen Ihre E-Rechnungen im Format ZUGFeRD comfort oder XRechnung mit einer Softwarelösung (keine DATEV-Lösung)
- Die TRAFFIQX® -oder Peppol-ID des Empfängers muss in der erstellten E-Rechnung bereits enthalten sein (Eingabe in den entsprechenden Feldern Ihrer Softwarelösung)
Anmeldung zur Pre-Pilotierung
Sie haben Interesse und möchten an der Pre-Pilotierungsphase teilnehmen?
Dann füllen Sie bitte folgendes Formular aus.
Kontakt
Bei Fragen rund um die Pilotierungsphase wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse:
- E-Mail: pilotbetreuung@service.datev.de
- Servicekontakt: DATEV Pilotbetreuung