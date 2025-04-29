Übersicht der einzelnen Geschäftsfelder
Abschlussprüfung
Abschlussprüfung comfort
Erweiterung des Funktionsumfangs der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
Der Funktionsumfang von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wurde um den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder erweitert. Durch die Erweiterung der DATEV-Cloud-Anwendung wurden die Inhalte der Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU angepasst.
Weitere Informationen über die Änderungen im Prüfungsprozess finden Sie unter: https://go.datev.de/umstellung-pruefungsdokumentation
Abschlussprüfung compact / classic / comfort
Anpassungen im Vorlagenbaum: Vorlagen zur Prüfung
In den Vorlagen zur Prüfung wurde die neue Datei "Checkliste für den IT-Einsatz" hinzugefügt. Sie finden die Checkliste im Vorlagenbaum unter: 2 Risikoeinschätzung | 2.1 Risikobeurteilung.
Infothek: Prüfungshandlungen der Postenmemos als PDF-Datei aufrufbar
Durch die Erweiterung des Funktionsumfangs von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wurden die Postenmemos 5160 - 5175, 5178 und 5179 aus den DATEV Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU, Jahresversion 2025 entfernt. Um auf die Standard-Prüfungshandlungen der entfernten Postenmemos zugreifen zu können, wurden für die einzelnen Postenmemos PDF-Dateien erzeugt. Die PDF-Dateien können unter Fachinformationen | Infothek aufgerufen werden.
Neue Variablen zur Wirtschafts-Identifikationsnummer und Wirtschaftlich Berechtigten
Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) enthält ein 5-stelliges Unterscheidungsmerkmal und wird in den Unternehmensdaten des Mandaten gepflegt.
Die W-IdNr. und das Unterscheidungsmerkmal können jeweils einzeln oder als gemeinsame Variable eingefügt werden und erscheinen auch im Abgleich mit den zentralen Stammdaten.
Neue Variablen zum Wirtschaftlich Berechtigten:
Wenn in den zentralen Stammdaten die Beziehungsart "Wirtschaftlich Berechtigter" angelegt wurde, können dazu verschiedene Variablen in den Bericht eingefügt werden.
Alle neuen Variablen können über Einfügen | Variablen | Aus Abschlussdaten | Stammdaten eingefügt werden.
Betriebliches Rechnungswesen
Anlagenbuchführung
Staffelabschreibung für Elektrofahrzeuge – Neueinführung
Für Elektrofahrzeuge wurde die neue Staffelabschreibung "AfA-Art 24" eingeführt (§ 7 Abs. 2a EStG).
Sie kann für Elektrofahrzeuge angewendet werden, die im Zeitraum vom 01.07.2025 bis 31.12.2027 angeschafft werden.
Folgende Staffelsätze werden angesetzt:
Jahr der Anschaffung: 75 %
- 1. Folgejahr: 10 %
- 2. + 3. Folgejahr: 5 %
- 4. Folgejahr: 3 %
- 5. Folgejahr: 2 %
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter
Für neue bewegliche Wirtschaftsgüter, welche im Zeitraum vom 01.07.2025 bis 31.12.2027 angeschafft werden, können Sie die degressive Abschreibung wählen. Sie beträgt höchstens das Dreifache des linearen Satzes, maximal jedoch 30 Prozent.
Kanzlei-Rechnungswesen
Digitale Belege Buchen: Neuerungen zu Rechnungsart und Validierung von E-Rechnungen
Rechnungsart am Beleg
Ab sofort wird direkt am Beleg angezeigt, ob es sich um eine E-Rechnung oder eine Sonstige Rechnung handelt.
Die Rechnungsart am Beleg erfolgt für alle neu hochgeladene Rechnungen sowie für Rechnungen, die seit dem 29.04.2025 hochgeladen wurden.
Rechnungen, die vor dem 29.04.2025 hochgeladen wurden, erhalten keine nachträgliche Rechnungsart.
Wenn es sich um eine valide sonstige Rechnung handelt, erscheint über dem Beleg ein blaues Informationssymbol und das Wort Sonstige Rechnung. Die Beschriftung der Registerkarte lautet OCR.
Wenn es sich um eine valide E-Rechnung handelt erscheint über dem Beleg ein blaues Informationssymbol und das Wort E-Rechnung. Die Beschriftung der Registerkarte lautet XML (bisher OCR).
Validierungshinweise bei E-Rechnungen
Die Validierungsergebnisse von E-Rechnungen werden ab sofort außerhalb des Import-Protokolls angezeigt.
Dies ist erkennbar an einem gelben Ausrufezeichen vor der Rechnungsart. Mit Klick auf Weitere Informationen werden Information über das Validierungsergebnis angezeigt.
Weitere Informationen:
Hinweis „Diese E-Rechnung entspricht nicht den Formatvorgaben“ (Dok.-Nr. 1039351)
Hinweis „Dies ist keine valide E-Rechnung gemäß EN 16931“ (Dok.-Nr. 1039352)
Diese Validierungshinweise am Beleg werden nur für neu hochgeladene Rechnungen angezeigt.
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen: Automatische Neuanlage von Geschäftspartner-Stammdaten bei E-Rechnungen möglich
Wenn bei neuen E-Rechnungen durch den DATEV Automatisierungsservice Rechnungen kein Geschäftspartner ermittelt werden kann, können anhand der Adressdaten neue Geschäftspartnerkonten vorgeschlagen und beim Buchen automatisch angelegt werden.
Um die Geschäftspartner automatisch anlegen zu lassen, aktivieren Sie getrennt für Rechnungseingang und Rechnungsausgang das jeweilige Kontrollkästchen.
Eigenschaften für Belege buchen im Rechnungswesen festlegen (Dok.-Nr. 9211380)
DATEV Mahnvorschlag-Dialog
Der DATEV Mahnvorschlag-Dialog ist eine kostenfreie Zusatzkomponente von DATEV Unternehmen online.
Der DATEV Mahnvorschlag-Dialog ermöglicht die digitale Übermittlung von Mahnvorschlägen aus dem DATEV-Rechnungswesen-Programm zur Prüfung an andere Stellen im Unternehmen.
Die Mahnvorschläge werden direkt online geprüft und Rückmeldungen können im System abgegeben werden. Nach Abschluss der Prüfung erfolgt die automatische Übernahme der Ergebnisse in das DATEV-Rechnungswesen-Programm.
Weitere Informationen: DATEV Mahnvorschlag-Dialog - Prozessschritte (Dok.-Nr. 1029048)
Kleinunternehmerreglung §19a UStG
Mit der Einführung des §19a UStG (Besonderes Meldeverfahren für die Anwendung der Steuerbefreiung in einem anderen Mitgliedstaat) sind bestimmte Umsätze des Kleinunternehmers als steuerfreie Umsätze auszuweisen. Dazu ist in Kanzlei-Rechnungswesen die Funktion (AM190 000) eingeführt worden. Diese neue Funktion muss in der UStVA sowie in der UStE berücksichtigt werden.
Office-Management
DATEV DMS
Änderung der Eigenschaften / Ablage von Dokumenten verschiedener Dokumentklassen
Die neue Funktion ermöglicht es Ihnen, Dokumenteigenschaften von Dokumenten, Belegen und/oder Telefonnotizen in einem Arbeitsschritt zu ändern. Damit ersparen Sie sich ggf. 3 Arbeitsschritte für eine Dokumenteigenschaft. Ebenso können Sie Dokumente verschiedener Dokumentklassen in einem Schritt ablegen. Dies ist v. a. relevant bei der Ablage von mehreren Dokumenten, die E-Rechnungen enthalten, da diese automatisch die Dokumentklasse Beleg erhalten.
Neue Suchfelder in DATEV DMSNeues Suchfeld für die "Dokumentnummer"
Im neu hinzugefügten Suchfeld Dok.-Nr. kann in DATEV DMS / Dokumentenablage nach einer spezifischen Dokumentnummer gesucht werden.
Neues Suchfeld "Suchzeitraum"
Durch das neu hinzugefügte Feld Suchzeitraum ist es nun möglich, die Suche in DATEV DMS / Dokumentenablage auf bestimmte Zeiträume einzuschränken. Durch die zeitliche Einschränkung der Suchergebnisse werden Suchlaufzeiten verringert.
Das Feld steht in Dokumentenlisten zur Verfügung. In der Schnellinfo Dokumente
Eigenorganisation compact / classic / comfort
Rechnungsschreibung - E-Rechnung: Text für Auslagen § 16 kann angepasst werden
Bei E-Rechnungen kann jetzt der Text beim automatisch ermittelten Betrag für die Auslagen gem. § 16 StBVV angepasst werden. In Rechnungsschreibung in der Übersicht: Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte Auslagenersatz.
Text für Auslagenpauschale § 16 anpassen für E-Rechnung (Dok.-Nr. 1038000)
Rechnungsschreibung - E-Rechnung: Nicht relevante Felder gekennzeichnet
In Rechnungsschreibung wird jetzt ein Hinweis angezeigt, wenn ein Feld nicht für die E-Rechnung relevant ist. Beispiel:
In einer Rechnung | Grundwerte… | Registerkarte Mandantendaten
Rechnungsschreibung - E-Rechnung: TRAFFIQX®-ID und Peppol-ID jetzt in den Mandanten-Stammdaten hinterlegbar
Die TRAFFIQX®-ID und Peppol-ID können jetzt in den Mandanten-Stammdaten hinterlegt werden.
Gruppe | Organisation | Grunddaten Rechnungsschreibung
- Rechnung wird neu angelegt: Die Daten in den Mandanten-Stammdaten werden automatisch in die Rechnung übernommen.
- Offene Rechnungen sind vorhanden: Wenn die Grundwerte einer Rechnung geschlossen werden, wird auf Basis der vorhandenen Daten eine Abfrage angezeigt.
Neue StBVV mit Gültigkeit ab 01.07.2025
Die Neuregelung der Gebührenabrechnung wurde im März durch den Bundesrat beschlossen. Die Gültigkeit für neue Sachverhalte beginnt am 01.07.2025. Folgende wesentliche Änderungen sind enthalten:
- Erhöhung der Wertgebühren um sechs Prozent
- §13 - Zeitgebühren werden auf Viertelstunden gerundet
- §14 - der Paragraph entfällt, damit sind alle Gebühren als Pauschale zulässig und die Zusatztexte in der Rechnung entfallen§18 - Erhöhung der Werte
- §23 - Ergänzung in der Gesetzesgrundlage und neue Gebühren für Mitteilungen
- §24 - neue Gebühren für die Mindeststeuer
- §33 - Unterscheidung im Gegenstandwert nach Abrechnung
- §34 - Erhöhung der Zeitgebühren
DATEV Arbeitsplatz
Ablösung "Cloud-Anwendungen aktualisieren" im DATEV Arbeitsplatz
Soweit Sie aktuell die Funktionalität Online-Anwendungen aktualisieren im DATEV Arbeitsplatz nutzen, beachten Sie bitte folgendes:
Für die Ansicht werden Berechtigungen aus der Rechteverwaltung online zu DATEV Unternehmen online im Kontext zu den korrespondierenden Lösungen der Lohnabrechnung ausgelesen und in der Schnellinfo Leistungsübersicht angezeigt. Diese Funktion ermöglicht nur eine Rechteanzeige, ohne bestehende Bestände mit auszugeben.
Ab den DATEV-Programmen 19.0 wird nach erfolgreicher Anlage von Basisdaten online in der Schnellinfo | Leistungsübersicht die Bestandsinformationen von DATEV Personal (Kanzlei) angezeigt.
Die Funktionalität Online-Anwendungen aktualisieren wird daher für den Bereich der Personalwirtschaft mit den DATEV-Programmen 19.0 abgeschaltet.
Personalwirtschaft
Lohn und Gehalt
Neue Funktion: Export von Prüfungsdaten und Lohn-Archiv
Ab der neuen Version können Sie die kostenfreie Funktion Export von Prüfungsdaten und Lohn-Archiv direkt in der Übersicht im Mandanten aufrufen.
Hinweis: Die Lohn-Archiv-DVD wird zum Ende des Jahrs 2025 durch die Online-Lösung abgelöst. Prüfungsdaten können bereits jetzt über die Online-Lösung abgerufen werden.
Weitere Informationen: Fragen und Antworten zur Ablöse der Lohn-Archiv-DVD und der Nachfolgelösung ... (Dok.-Nr. 1039210)
Umstieg auf DATEV Lohn vorbereiten
Das neue Cloud-Lohnabrechnungsprogramm DATEV Lohn löst in den kommenden Jahren die bisherigen DATEV-Lohnprogramme ab. Ergreifen Sie jetzt vorbereitende Maßnahmen für den Umstieg auf DATEV Lohn und sichern Sie monatlich Ihre Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum.
Durch die Datensicherungen können wir u. a. mögliche Fehler beim Umstieg frühzeitig erkennen und beheben. Außerdem informieren wir Sie ab Freigabe von DATEV Lohn, wann die Übernahme Ihrer Mandanten möglich und sinnvoll ist.
Wenn Sie die Datensicherungen bisher noch nicht (komplett) für Ihre Mandanten aktiviert haben, öffnet sich ab der neuen Version automatisch wöchentlich beim Start des Programms das Fenster Umstieg auf DATEV Lohn vorbereiten. In diesem Fenster ist eine Liste von Mandanten enthalten, die Sie aktuell noch nicht im DATEV-Rechenzentrum sichern. Sie haben an dieser Stelle im Programm die Möglichkeit, die monatliche Sicherung mit dem Monatsabschluss für den aktuell geöffneten Mandanten oder für alle in der Liste genannten Mandanten zu aktivieren.
Das Fenster können Sie auch auf Kanzleiebene oder Mandantenebene im Menü unter Extras | Umstieg auf DATEV Lohn vorbereiten… öffnen.
Als Alternative zur Vorbereitung auf DATEV Lohn und zur automatischen monatlichen Sicherung haben Sie die Möglichkeit, die RZ-Sicherung manuell zu starten. Wählen Sie dazu auf Kanzleiebene oder Mandantenebene im Menü Extras | RZ-Sammelsicherung durchführen. In diesem Fenster können Sie mehrere Mandanten auswählen und die Sicherung entweder sofort oder zu einem späteren festgelegten Zeitpunkt starten.
Umstieg auf DATEV Lohn vorbereiten: Lohn und Gehalt-Mandanten im DATEV-Rechenzentrum monatlich sichern! (Dok.-Nr. 1039282)
Steuern
DATEV Einkommenssteuer classic / comfort
Antrag auf Elektronische Bescheidbekanntgabe: geändertes Verfahren
Die Finanzverwaltung stellt das Verfahren zur Beantragung der elektronischen Bescheibekanntgabe zum Jahreswechsel 2022/2023 um.
Der Antrag zur elektronischen Bescheidbekanntgabe kann dann nicht mehr über die Einkommensteuer-Erklärung und damit auch nicht mehr über das Programm DATEV Einkommensteuer gestellt werden.
Der Antrag wird stattdessen über die Vollmachtsdatenbank und die dort elektronisch hinterlegte Vollmacht des Mandanten gestellt.
Informationen zum geänderten Verfahren finden Sie im Dokument Digitale Bescheide: Änderungen im Prozess (Dok.-Nr. 1024456)
Steuern Basis
Umstellung von DATEV Freizeichnung online auf MyDATEV Kanzlei
Die Bereitstellung von Steuererklärungen und E-Bilanzen mit DATEV Freizeichnung online wird mit Installation der DATEV-Programme 19.0 eingestellt. Ab August 2025 steht Ihnen für die Mandantenfreigabe von Dokumenten MyDATEV Kanzlei zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie hier: Umstellung von DATEV Freizeichnung online auf MyDATEV Kanzlei.
Umstieg von Einkommensteuer Belegbuchung (Bestandteil von Einkommensteuer comfort) auf DATEV Vermietung und Verpachtung
Auswertungen im Programm Einkommensteuer Belegbuchung können mit Installation der DATEV-Programme 19.0 nicht mehr genutzt werden.
Weitere Informationen finden Sie hier: Umstieg von Einkommensteuer Belegbuchung auf DATEV Vermietung und Verpachtung (Dok.-Nr. 1029006)
IT-Lösungen und Security
Umstellung auf den Microsoft SQL Server 2022
Mit den DATEV-Programmen 19.0 wird die SQL-Datenhaltung auf den aktuellen Microsoft SQL Server 2022 umgestellt. Der bisherige Microsoft SQL Server 2019 wird automatisch von den Systemen deinstalliert.
Der Microsoft SQL Server für DATEV wird zentral auf dem Fileserver/Peer-Server oder auf Einzelarbeitsplätzen installiert. Auf Netzarbeitsplätzen wird der Microsoft SQL Server für DATEV installiert, wenn dort lokale Datenpfade vorhanden sind.
Die Installation erfolgt über die Plattform-Installation der DATEV-Programme und ist eine technische Pflichtkomponente zur Nutzung der DATEV-Programme.
Die erforderlichen SQL-Komponenten werden an allen Rechnern installiert.
Weiterführende Informationen: Umstellung auf Microsoft SQL Server 2022 (Dok.-Nr. 1080713)
Kommunikationsserver
Automatische Verarbeitung durch DFÜ-Sammler erweitert
Der DFÜ-Sammler setzt die Verarbeitung von DFÜ-Aufträgen jetzt auch bei den folgenden Fehlern automatisch fort:
- #RZK77015 Zeitüberschreitung bei der Anmeldung am RZ (<Technische Info>)
- #RZK77036 Fehler beim Signieren mit dem SmartCard-Benutzerzertifikat: <Technische Info>
- #RZK77037 Fehler beim Ermitteln des Benutzerzertifikats: <Technische Info>
- #RZK77038 Der PIN-Dialog wurde vom Benutzer abgebrochen.
- #RZK77162 Allgemeiner Fehler beim Verbindungsaufbau zum Rechenzentrum <URL>: <Technische Info>
- #CCR24000 Die Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum am mit <Datum> Beraternummer <Beraternummer> und SmartCard / SmartLogin <SC-ID> ist fehlgeschlagen.
RZ-Kommunikation Assistent: Funktionstest prüft Beraternummer/Kennwort und das Recht DATEV DFÜ über Internet
Zusätzlich zur rein technischen Prüfung (Internet, Proxy) prüft der RZ-Kommunikation Assistent beim Funktionstest jetzt auch wieder
- die Beraternummer
- das Beraternummern-Kennwort
- das Recht DATEV DFÜ über Internet
Für die Prüfung der RZ-Verbindung wird ein Test-Auftrag erstellt.
