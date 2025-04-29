Abschlussprüfung comfort

Erweiterung des Funktionsumfangs der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation

Der Funktionsumfang von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wurde um den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder erweitert. Durch die Erweiterung der DATEV-Cloud-Anwendung wurden die Inhalte der Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU angepasst.

Weitere Informationen über die Änderungen im Prüfungsprozess finden Sie unter: https://go.datev.de/umstellung-pruefungsdokumentation

Abschlussprüfung compact / classic / comfort

Anpassungen im Vorlagenbaum: Vorlagen zur Prüfung

In den Vorlagen zur Prüfung wurde die neue Datei "Checkliste für den IT-Einsatz" hinzugefügt. Sie finden die Checkliste im Vorlagenbaum unter: 2 Risikoeinschätzung | 2.1 Risikobeurteilung.

Infothek: Prüfungshandlungen der Postenmemos als PDF-Datei aufrufbar

Durch die Erweiterung des Funktionsumfangs von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wurden die Postenmemos 5160 - 5175, 5178 und 5179 aus den DATEV Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU, Jahresversion 2025 entfernt. Um auf die Standard-Prüfungshandlungen der entfernten Postenmemos zugreifen zu können, wurden für die einzelnen Postenmemos PDF-Dateien erzeugt. Die PDF-Dateien können unter Fachinformationen | Infothek aufgerufen werden.

Neue Variablen zur Wirtschafts-Identifikationsnummer und Wirtschaftlich Berechtigten

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) enthält ein 5-stelliges Unterscheidungsmerkmal und wird in den Unternehmensdaten des Mandaten gepflegt.

Die W-IdNr. und das Unterscheidungsmerkmal können jeweils einzeln oder als gemeinsame Variable eingefügt werden und erscheinen auch im Abgleich mit den zentralen Stammdaten.

Neue Variablen zum Wirtschaftlich Berechtigten:

Wenn in den zentralen Stammdaten die Beziehungsart "Wirtschaftlich Berechtigter" angelegt wurde, können dazu verschiedene Variablen in den Bericht eingefügt werden.

Alle neuen Variablen können über Einfügen | Variablen | Aus Abschlussdaten | Stammdaten eingefügt werden.