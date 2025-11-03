MyDATEV Kanzlei bestellen und einrichten

MyDATEV Kanzlei können Sie direkt für Ihre Kanzlei einmalig über den Bestell- und Einrichtungsassistenten kostenpflichtig bestellen, inklusive Lizenzen und Berechtigungsvergabe für die Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Hier geht es zur Bestellmöglichkeit im Shop: >> MyDATEV Kanzlei bestellen

Die Bestellung im Shop führen Sie über den MyDATEV Bestell- und Einrichtungsassistent durch. Im nachfolgenden Dokument im DATEV Hilfe-Center finden Sie nähere Infos zum Ablauf der Bestellung und zur Einrichtung von MyDATEV Kanzlei über den Assistenten:

Voraussetzung für die Nutzung von MyDATEV Kanzlei ist, dass Basisdaten online für die DATEV-Cloud erfolgreich bereitgestellt wurden. Weitere Informationen:

Registrieren von Mandanten für MyDATEV Kanzlei

Für die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten über MyDATEV Kanzlei müssen Sie diese registrieren. Nach der Registrierung können Sie schon jetzt eine Unterhaltung mit dem Mandanten starten, für ihn Aufgaben erstellen und Dokumente austauschen.

Details zum Ablauf der Registrierung finden Sie im DATEV Hilfe-Center im folgenden Dokument:

Übrigens: Ab sofort können Sie Ihre Bestandsmandanten von Freizeichnung online einfach und schnell über den Umstellungsassistenten für MyDATEV Kanzlei registrieren. Die Voraussetzungen und die Details dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im folgenden Dokument:

Bestandsmandanten von DATEV Freizeichnung online auf MyDATEV Kommunikation umstellen

(DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1039931)

Nach der Installation der DATEV-Programme 19.0 (verfügbar seit 07.08.2025) können Sie von Ihren Mandanten nahtlos Freigaben von Dokumenten in MyDATEV Kanzlei einholen.

Für MyDATEV Kanzlei können nur zentrale Mandanten registriert werden. Anwendungsspezifische Mandanten müssen vorher zentralisiert werden. Details dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center:

Assistent zum Zentralisieren von Mandanten

(DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9225519)

Informieren Sie Ihre Mandanten

Informieren Sie Ihre Mandanten über die bevorstehende Umstellung. Dadurch ergeben sich Änderungen in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Nutzen Sie hierfür gerne unser Musteranschreiben: