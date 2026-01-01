Cloudprodukte werden Schritt für Schritt weiterentwickelt. DATEV bringt regelmäßig neue Funktionen auf den Markt und verbessert bestehende. Das hat einen klaren Vorteil: Der Prozess ist darauf ausgelegt, schnell auf Gesetzesänderungen und technische Neuerungen zu reagieren und den Kanzleien durch die schrittweise Freigabe der Produkte eine sukzessive Einführung und Einarbeitung in neue Lösungen zu ermöglichen. Deshalb gibt DATEV bewusst keinen Fahrplan für mehrere Jahre heraus. Dies würde der Produktentwicklung die nötige Flexibilität nehmen. Wann Kanzleien auf eine Cloudlösung umstellen können, hängt von zwei Faktoren ab: dem Funktionsumfang der Software und dem Nutzungsverhalten bei der bisherigen, auf eigenen Servern gespeicherten Anwendung (On-Premises). Sobald Kanzleien an der Reihe sind, werden sie von DATEV benachrichtigt.