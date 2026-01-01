Warum gibt es keinen festen Zeitplan für den Umzug?
Cloudprodukte werden Schritt für Schritt weiterentwickelt. DATEV bringt regelmäßig neue Funktionen auf den Markt und verbessert bestehende. Das hat einen klaren Vorteil: Der Prozess ist darauf ausgelegt, schnell auf Gesetzesänderungen und technische Neuerungen zu reagieren und den Kanzleien durch die schrittweise Freigabe der Produkte eine sukzessive Einführung und Einarbeitung in neue Lösungen zu ermöglichen. Deshalb gibt DATEV bewusst keinen Fahrplan für mehrere Jahre heraus. Dies würde der Produktentwicklung die nötige Flexibilität nehmen. Wann Kanzleien auf eine Cloudlösung umstellen können, hängt von zwei Faktoren ab: dem Funktionsumfang der Software und dem Nutzungsverhalten bei der bisherigen, auf eigenen Servern gespeicherten Anwendung (On-Premises). Sobald Kanzleien an der Reihe sind, werden sie von DATEV benachrichtigt.
Welche Cloudlösungen ersetzen lokal gespeicherte Anwendungen?
DATEV löst schrittweise bestehende On-Premises-Anwendungen durch Cloudlösungen ab. Die digitale Personalakte sowie die Vorerfassungsmöglichkeiten in DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt finden sich nun in DATEV Personal. DATEV Analyse und Planung hat die On-Premises-Anwendungen DATEV Unternehmensanalyse und DATEV Unternehmensplanung abgelöst. DATEV Freizeichnung online ist in MyDATEV Kanzlei aufgegangen. MyDATEV wird der künftige ¬DATEV Arbeitsplatz sein. Im Herbst 2026 starten die ersten Umstellungen von DATEV Eigenorganisation auf DATEV Kanzleimanagement. DATEV Lohn wird zu einem späteren Zeitpunkt DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt ablösen. DATEV Rechnungswesen wird der Cloudnachfolger von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Auch über diese Produktfreigaben informieren wir im Voraus.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz (KI) in der Cloud?
Erst die Cloud schafft die technischen Voraussetzungen, um KI-gestützte Funktionen sicher, skalierbar und in Echtzeit nutzen zu können. Routinearbeiten entfallen, Prozesse werden beschleunigt. Das zeigt sich schon heute. So sorgen die DATEV Automatisierungsservices beim digitalen Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie elektronischer Kontoumsätze für Entlastung. Mit jedem Schritt in die Cloud wächst das Potenzial, komplexe Aufgaben zu automatisieren, Daten besser zu verknüpfen und Kanzleien dort zu unterstützen, wo Zeitdruck und Fachkräftemangel besonders spürbar sind. KI wird damit zum stillen Mitspieler im Hintergrund: nicht sichtbar, aber entscheidend für effizientes Arbeiten. Die Kontrolle bleibt dabei weiterhin beim Menschen.