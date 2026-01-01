Drei Wege in die Cloud
Die Digitalisierung einer Kanzlei ist mehr als ein IT-Projekt: Drei Steuerberater berichten, wie sie Mandanten und Teams durch den Wandel führen – mit klaren Regeln, intensiver Kommunikation und der Erkenntnis, dass sowohl das Tempo als auch der Weg zur Kanzlei passen müssen.
Zwischen Tradition und Tempo
In dritter Generation hat Katharina Bütow-Weissinger ihre Kanzlei konsequent und gleichwohl behutsam weiterentwickelt. Standardisierte Prozesse, Qualitätsmanagement, digitales Arbeiten und das Vertrauen des Teams ebnen den Weg der Digitalisierung und in die Cloud. Warum Führung Verantwortung verlangt, Wandel nicht mit der Brechstange funktioniert und einige Mandanten analog bleiben dürfen?
7 Schritte auf dem Weg in die Cloud
Mit DATEV Kanzleimanagement zieht die erste Kernanwendung vollständig in die Cloud um. Damit die Umstellung reibungslos klappt, sollten Kanzleien sie sorgfältig vorbereiten und die entscheidenden Punkte zügig angehen – am besten sofort.
Innovation statt Buchhaltung
Am Anfang war Matthias Conrad skeptisch, doch dann überzeugte sein Steuerberater Martin Dort den Unternehmer von der Digitalisierung. Heute nutzen beide die gewonnene Zeit für strategische Themen, die den mittelständischen Betrieb voranbringen.
„Wer vorher aufräumt, zieht entspannter um“
Kanzleien, die ihre Prozesse jetzt bewusst neu aufstellen, legen die Basis für einen erfolgreichen Sprung in die Cloud, sagt DATEV-Außendienstleiter Martin Krämer im Interview.
Produktdesign in der DATEV-Cloud
Das neue Produktdesign in DATEV-Cloud-Anwendungen schafft ein konsistentes, integriertes Nutzungserlebnis unter dem Dach von MyDATEV – mit durchgängiger Navigation, anwendungsübergreifenden Prozessen und mehr Orientierung für Kanzleien und Mandantschaft.
Die wichtigsten Antworten zum Umzug
Die Umstellung auf cloudbasierte Software ist einer der größten technologischen Schritte in der DATEV-Geschichte. Da bleiben Fragen nicht aus, die auch online in der DATEV-Community gestellt werden. Diese drei Punkte beschäftigen die Nutzer besonders.