Als Simone Krumpen in die Kanzlei einsteigt, in der sie heute Partner ist, hat sie das Gefühl, es sei schon ein ordentliches Stück auf dem Weg in die Digitalisierung geschafft. Unterlagen erreichen die Kanzlei digital, Papier spielt längst nicht mehr die Hauptrolle. Woran es noch hapert, zeigt sich aber bald im Alltag: Die Belege sind zwar nicht mehr im Ordner abgeheftet, sondern liegen im digitalen Posteingang. Doch sie werden nicht konsequent weiterverarbeitet. Viele Dinge bleiben liegen, ständig wenden sich Mitarbeiter mit Rückfragen an sie. „Ganz schön anstrengend“ sei das gewesen.

Mit der Zeit erkennt sie die Ursache: Die Kanzlei verfügt zwar über die nötigen Werkzeuge für den digitalen Wandel. Doch es fehlt ein gemeinsames Verständnis dafür, wie mit ihnen gearbeitet werden soll. Rückblickend sieht Simone Krumpen darin einen Wendepunkt. Veränderung lässt sich nicht nebenbei organisieren, sie muss geführt werden, und zwar zuerst nach innen. Krumpen erkennt, dass sie zu spät auf strukturierte Schulungen gesetzt hat, dass es an klaren internen Leitplanken mangelt.

Aufgrund dieser Erkenntnis geht die Kanzlei bewusst einen Schritt zurück. Abläufe werden vereinfacht, Varianten reduziert, Erwartungen klarer formuliert. Nicht alles, was technisch möglich wäre, wird sofort umgesetzt. Wichtiger ist, dass alle im Team den Weg verstehen und mitgehen können. Krumpen beschreibt dies als gemeinsame Lernphase, in der nicht jede Frage sofort beantwortet werden muss. „Ich kann nicht erwarten, dass alle sofort begeistert sind, aber ich kann erwarten, dass wir es gemeinsam versuchen“, sagt sie.

Erst nachdem intern Klarheit herrscht, rücken die Mandanten wieder in den Fokus der Transformation. Viele von ihnen erlebt Krumpen zwar als offen für neue Abläufe, aber als vorsichtig. Sie sieht das als Unsicherheit. „Die Mandanten machen das ja nicht aus Bosheit, sondern weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen“, sagt sie.

Doch das muss kein Dauerzustand sein. Krumpen erzählt von einem anfangs skeptischen Mandanten, der sich nach der Umstellung begeistert bei ihr meldet: „Frau Krumpen, bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Das ist ja so toll!“

Die Begleitung ihrer Mandanten hat für Krumpen jedoch klare Grenzen. Sie beschreibt Situationen, in denen eine Zusammenarbeit nicht tragfähig bleibt. „Irgendwann habe ich gesagt: So, mit uns – das funktioniert so nicht. Da muss man sich halt auch trennen.“ Ähnlich wie Lipp sieht auch Krumpen das nicht als Scheitern, sondern als Teil einer ehrlichen Positionierung.