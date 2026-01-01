Möchten Sie erfahren, wie Sie Ihre Kanzlei bestmöglich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten können?

Auf dieser Seite informieren wir Sie ausführlich über alle Maßnahmen, die Sie vorbereitend ergreifen können. Unter anderem mit Lernvideos und Hilfe-Dokumenten unterstützen wir Sie bei der Umsetzung.