MyDATEV ist der Einstiegspunkt in die DATEV-Cloud, für Kanzleien ebenso wie für Mandantinnen.

Die globale Navigationsleiste schafft Orientierung über alle Anwendungen hinweg. Über das DATEV-Logo ist jederzeit die Rückkehr zur zentralen Startseite möglich. Das neue Anwendungsmenü unterstützt den schnellen Wechsel zwischen den einzelnen Cloud-Anwendungen und bietet dafür sowohl eine Suchfunktion als auch dieMöglichkeit, Favoriten zu hinterlegen.

Die zentrale Mandantenauswahl sorgt dafür, dass der aktuell gewählte Mandant anwendungsübergreifend erhalten bleibt und nahtlos in weitere Prozesse übernommen wird. Voraussetzung hierfür ist die konsequente Pflege der DATEV Basisdaten online. Ergänzt wird die globale Navigation durch Mitteilungen, ein kontextsensitives Hilfe-Menü sowie das Benutzermenü. Gemeinsam unterstützen sie eine effiziente und durchgängige Arbeit innerhalb der DATEV-Cloud.