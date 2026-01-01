Konsistenz als Grundlage für das DATEV-Cloud-Erlebnis
Das Ziel ist klar: ein ganzheitliches Cloud-Erlebnis mit MyDATEV als zentralen Einstiegspunkt in den Arbeitsalltag. Der neue Produktdesign-Standard sorgt dafür, dass sich die DATEV-Cloud-Anwendungen nicht wie isolierte Einzellösungen anfühlen, sondern wie eine zusammenhängende Suite.
Unabhängig davon, in welcher Lösung sich Anwender und Anwenderinnen gerade befinden, erleben sie eine konsistente Navigation, wiederkehrende Bedienelemente und durchgängige Prozesse. Für Kanzleien und ihre Mandantinnen bedeutet das mehr Orientierung im Arbeitsalltag, ein vertrautes Erscheinungsbild sowie effizientere, durchgängige Workflows. Damit wird der Einstieg in das DATEV-Cloud-Portfolio deutlich erleichtert und die Transformation erlebbar.
Die Umstellung auf den neuen Produktdesign-Standard ist bereits in vollem Gange. Erste Anwendungen wie die DATEV Mandatsanbahnung oder MyDATEV Kanzlei nutzen die neuen Standards schon heute, weitere folgen schrittweise. Die Basis bilden zentrale Design-Bausteine wie z. B. der Header und die Navigation sowie zunehmend auch anwendungsübergreifende Interaktionselemente, die den Suite-Gedanken sichtbar unterstützen.
So erleben Kanzleien und ihre Mandantschaftdie neuen Designstandards
MyDATEV ist der Einstiegspunkt in die DATEV-Cloud, für Kanzleien ebenso wie für Mandantinnen.
Die globale Navigationsleiste schafft Orientierung über alle Anwendungen hinweg. Über das DATEV-Logo ist jederzeit die Rückkehr zur zentralen Startseite möglich. Das neue Anwendungsmenü unterstützt den schnellen Wechsel zwischen den einzelnen Cloud-Anwendungen und bietet dafür sowohl eine Suchfunktion als auch dieMöglichkeit, Favoriten zu hinterlegen.
Die zentrale Mandantenauswahl sorgt dafür, dass der aktuell gewählte Mandant anwendungsübergreifend erhalten bleibt und nahtlos in weitere Prozesse übernommen wird. Voraussetzung hierfür ist die konsequente Pflege der DATEV Basisdaten online. Ergänzt wird die globale Navigation durch Mitteilungen, ein kontextsensitives Hilfe-Menü sowie das Benutzermenü. Gemeinsam unterstützen sie eine effiziente und durchgängige Arbeit innerhalb der DATEV-Cloud.
Action-Bar: Kontextbezogene Aktionen immer griffbereit
Eine Erweiterung des Produktdesigns ist die seitliche Action-Bar. Sie macht den Suite-Gedanken im Arbeitsalltag besonders greifbar, indem sie kontextbezogene Aktionen, Informationen und nächste Schritte direkt dort bereitstellt, wo Anwenderinnen aktuell arbeiten. Ohne den laufenden Prozess zu unterbrechen, lassen sich relevante und zentrale Funktionen schnell aufrufen. Das reduziert Medien- und Kontextwechsel, verkürzt Wege zu wichtigen Aktionen und ermöglicht ein fokussiertes Arbeiten innerhalb der jeweiligen Anwendung.
Was bedeutet das für Kanzleien?
Für Kanzleien ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Basisdaten online konsequent zu pflegen. Sie bilden die Grundlage für durchgängige Prozesse innerhalb der DATEV-Cloud und sind Voraussetzung für die Nutzung neuer, anwendungsübergreifender Funktionen. Durch die neuen verbindlichen Vorgaben wird sichtbar, wie DATEV Cloud-Anwendungen Schritt für Schritt zu einer integrierten Suite zusammenwachsen. Der Weg in die Cloud wird damit nicht nur technisch, sondern vor allem durch ein konsistentes Benutzererlebnis sichtbar und erlebbar.