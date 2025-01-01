Auf dem Weg in die Cloud geht es nicht nur um verbesserte Prozesse und mehr Effizienz – es ändert sich auch die Art der Lizenzierung. Künftig setzt DATEV auf die Benutzerlizenz und führt den neuen Lizenztyp „Benutzerlizenz Set“ ein. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten dazu zusammengestellt.



Was ändert sich?

Die Benutzerlizenz richtet sich künftig nicht mehr nach der Anzahl der Rechner, auf denen die Anwendungen installiert sind, sondern nach den Personen, die die Anwendung nutzen. Ein Nutzer kann also mit einer Lizenz an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten – beispielsweise am PC in der Kanzlei oder an dem im Homeoffice. Die Benutzerlizenz gilt über alle Standorte hinweg, während sich die bisherige Lizenzierung auf einen Standort bezog.



Was ist die neue „Benutzerlizenz Set“?

Ergänzend zu den bereits bestehenden Lizenztypen „Benutzerlizenz Einzelanwendung“ und „Benutzerlizenz unbegrenzt“, ist mit der Umstellung die neue „Benutzerlizenz Set“ verfügbar. Sie ermöglicht es, Lizenzen komfortabel zu teilen. Das lohnt sich etwa, wenn zwei Mitarbeiter hälftig in Teilzeit arbeiten. Auch bei DATEV DMS und MyDATEV Kanzlei können Lizenzen nun mit der „Benutzerlizenz Set“ geteilt werden.



Bis wann muss umgestellt werden?

Die Lizenzumstellung ist ab sofort möglich. Ergänzend werden Mitglieder und Mandanten nach und nach von DATEV dazu aufgefordert. Die bisherigen Lizenzarten – Netz-, PC-, Betriebsstätten- und Generallizenz – sind abgekündigt und laufen zum 31.12.2027 aus. Bis dahin muss die Umstellung spätestens durchgeführt sein.



Wie unterstützt DATEV?

Zur Unterstützung gibt es den DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten (siehe Link rechts unten). Er listet alle betroffenen Anwendungen auf und führt Schritt für Schritt durch die Umstellung. Solange Anzahl und Nutzung der Lizenzen gleich bleiben, entstehen in der Regel keine Mehrkosten in der Umstellungsphase bis Ende 2027.



Sind auch Mandanten betroffen?

Auch Mandanten müssen auf die Benutzerlizenz umstellen, wenn sie Software nutzen, die vor Ort installiert wird. Kanzleien können die Umstellung übernehmen, die Mandanten können sie aber auch selbst durchführen. Alle betroffenen Mandanten sind im DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten gelistet.



Warum ist dieser Schritt wichtig?

Es geht nicht nur um ein neues Lizenzmodell. Die neue Benutzerlizenz schafft die Grundlage für durchgängiges Arbeiten – lokal und in der Cloud. Damit wird flexibles Arbeiten möglich, Prozesse werden einfacher, und die Kanzleien können den steigenden Anforderungen gerecht werden.



Wo finde ich weitere Informationen?

Mitte Oktober wurden alle DATEV-Mitglieder sowie Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft bereits per E-Mail oder Post über die Lizenzumstellung informiert. Zusätzlich haben wir unter go.datev.de/benutzerlizenz alle Informationen rund um die Benutzerlizenz zusammengefasst.

Den DATEV Lizenz-Umstellungsassistenten finden Sie online unter: https://apps.datev.de/liza-app/