Begriffe wie ZUGFeRD, Ersetzendes Scannen, GoBD, elektronische Rechnung oder Cloud stehen im Fokus der Aufmerksamkeit für kaufmännisch Verantwortliche und ebnen den Weg in eine digitale Zukunft. Seitens des Gesetzgebers sind die rechtlichen Voraussetzungen hierfür bereits geschaffen. Auch technologisch sind durchgängig digitale kaufmännische Prozesse längst umsetzbar.

Der Umstieg auf das papierlose Büro steigert die Produktivität, senkt die Kosten und verkürzt Reaktionszeiten, beispielsweise bei Anfragen von Lieferanten und Kunden sowie der Bezahlung von Rechnungen. Damit die Vorteile der Digitalisierung für alle im Unternehmen greifbar sind, ist es notwendig, dass die bestehenden Arbeitsabläufe hinterfragt werden und es eine Bereitschaft gibt, entsprechende Veränderungen vorzunehmen sowie althergebrachte Gewohnheiten abzulegen. Wichtig für den Umstieg sind zudem ein realistischer Zeitplan und die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Fachbuch unterstützt bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen anhand folgender Schwerpunkte: