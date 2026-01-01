Menschen sind einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen. Wer Mitarbeitende gewinnen, motivieren und langfristig binden will, muss mehr bieten als ein gutes Grundgehalt.

Finanzielle Anreize wirken oft nur kurzfristig. Dennoch wirken sie motivierend und helfen uns oftmals, Anerkennung für gute Leistungen zu zeigen. Neben der Motivation von bereits vorhandenen Beschäftigten und deren Bindung an ein Unternehmen, liegt eine zentrale Aufgabe von Personalverantwortlichen in Betrieben, Geschäften und Einrichtungen in der Suche und Gewinnung von geeigneten Fachkräften.

Der Ratgeber Gehaltsextras zeigt, wie Unternehmen durch gezielte Entgeltoptimierung zusätzliche Mehrwerte für ihre Beschäftigten schaffen können. Dabei werden den einzelnen Beschäftigten Sachbezüge als Ersatz für bestehende oder zukünftig zu zahlende Entgelte mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen zugesagt.