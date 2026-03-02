Nürnberg, 02. März 2026: Als Genossenschaft übernimmt DATEV Verantwortung – auch über das Tagesgeschäft hinaus. Mit der Weihnachtsspende 2025 fördert DATEV zum 35. Mal gemeinnützige Initiativen in ganz Deutschland: So fließen insgesamt 150.000 Euro an 20 Regionalprojekte in elf Bundesländern sowie an ein Leuchtturmprojekt. Unterstützt werden Vorhaben, die Teilhabe ermöglichen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten – insbesondere für Kinder, Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren mit Einschränkungen oder besonderem Förderbedarf.

Wie in den vergangenen Jahren bekamen soziale Einrichtungen sowie die Mitglieder von DATEV erneut die Möglichkeit, Projekte vorzuschlagen. Im Anschluss wurden die insgesamt 21 Initiativen ausgewählt. Im Rahmen der Veranstaltung zur Weihnachtsspende am 27. Februar 2026 überreichten Dr. Markus Algner, Chief Markets Officer (CMO), sowie Dr. Michael Link, Mitglied der Geschäftsleitung und Personalleiter, im IT-Campus von DATEV symbolisch die Spendenschecks an die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Einrichtungen.

„Die Weihnachtsspende zeigt jedes Jahr, was Zusammenhalt bewirken kann: Gemeinsam unterstützen wir Projekte, die Menschen ganz konkret entlasten. Als Genossenschaft verstehen wir Verantwortung nicht als Zusatz, sondern als festen Teil unseres Handelns“, betont Markus Algner. „Die DATEV-Weihnachtsspende steht dabei für eine klare Entscheidung: Seit vielen Jahren verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke und unterstützen stattdessen Einrichtungen, die Menschen im Alltag spürbar helfen.“