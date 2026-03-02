Nürnberg, 02. März 2026: Als Genossenschaft übernimmt DATEV Verantwortung – auch über das Tagesgeschäft hinaus. Mit der Weihnachtsspende 2025 fördert DATEV zum 35. Mal gemeinnützige Initiativen in ganz Deutschland: So fließen insgesamt 150.000 Euro an 20 Regionalprojekte in elf Bundesländern sowie an ein Leuchtturmprojekt. Unterstützt werden Vorhaben, die Teilhabe ermöglichen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten – insbesondere für Kinder, Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren mit Einschränkungen oder besonderem Förderbedarf.
Wie in den vergangenen Jahren bekamen soziale Einrichtungen sowie die Mitglieder von DATEV erneut die Möglichkeit, Projekte vorzuschlagen. Im Anschluss wurden die insgesamt 21 Initiativen ausgewählt. Im Rahmen der Veranstaltung zur Weihnachtsspende am 27. Februar 2026 überreichten Dr. Markus Algner, Chief Markets Officer (CMO), sowie Dr. Michael Link, Mitglied der Geschäftsleitung und Personalleiter, im IT-Campus von DATEV symbolisch die Spendenschecks an die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Einrichtungen.
„Die Weihnachtsspende zeigt jedes Jahr, was Zusammenhalt bewirken kann: Gemeinsam unterstützen wir Projekte, die Menschen ganz konkret entlasten. Als Genossenschaft verstehen wir Verantwortung nicht als Zusatz, sondern als festen Teil unseres Handelns“, betont Markus Algner. „Die DATEV-Weihnachtsspende steht dabei für eine klare Entscheidung: Seit vielen Jahren verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke und unterstützen stattdessen Einrichtungen, die Menschen im Alltag spürbar helfen.“
Leuchtturmprojekt, Regionalprojekte und Mitarbeitenden-Weihnachtsspende
Als Leuchtturmprojekt fördert DATEV mit einer Spendensumme von 30.000 Euro das Projekt „Musiktherapie – Wohltuende Klänge für kleine Herzpatienten“ der kinderherzen Stiftung München. Da es sich hierbei nicht um eine medizinische Therapie im klassischen Sinn handelt, werden seitens der Klinik und der Krankenkassen hierfür bisher keine Mittel bereitgestellt. Aus diesem Grund möchte DATEV mit dieser Spende insbesondere Kindern, die aufgrund ihrer Herzbehandlung einen langen und beschwerlichen Klinikaufenthalt zu bewältigen haben, Glücksmomente schenken.
Darüber hinaus zeigen die Regionalprojekte die ganze Bandbreite sozialen Engagements: von Klinikclowns, die schwerkranken Kindern und ihren Familien Momente der Leichtigkeit schenken, über inklusive Kulturangebote bis hin zur Unterstützung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen Schutz- und Entwicklungsräume bieten.
Neben den von den DATEV-Mitgliedern eingereichten Projekten konnten auch die Mitarbeitenden der Genossenschaft selbst Initiativen vorschlagen und davon fünf per Abstimmung auswählen. „Dass sich unsere Mitarbeitenden aktiv einbringen, macht die Weihnachtsspende besonders. Sie reichen Herzensprojekte ein und entscheiden mit. Dieses gemeinsame Engagement steht für die Kultur, die wir bei DATEV leben“, unterstreicht Michael Link. „Wir freuen uns, dadurch Projekte unterstützen zu können, die auf Eigeninitiative setzen und vor Ort nachhaltig Wirkung entfalten.“
Kurzprofile der geförderten Einrichtungen und Projekte zum Download: