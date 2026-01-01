Nürnberg, XX. Januar 2026: Am 14. Februar ist es soweit: Die DATEV eG feiert 60 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Unter dem Motto “Schon immer Zukunft” richtet das genossenschaftliche Unternehmen seinen Blick nicht nur zurück, sondern nach vorne: Schritt für Schritt überführt die Genossenschaft ihr Produktportfolio in den kommenden Jahren in reine Cloud-Lösungen. Besonders für Prozesse wie Finanzbuchführung, Lohn oder die E-Rechnung entstehen so digitale Arbeitsumgebungen, die Kanzleien (also die DATEV-Mitglieder), Unternehmen und Finanzverwaltung noch effizienter miteinander verbinden. Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt heute schon viele Angebote.
„Was DATEV seit 60 Jahren ausmacht, ist gemeinschaftliche Stärke und die Verbindung von genossenschaftlicher Stabilität mit Innovation”, sagt DATEV-CEO Robert Mayr. “Von Anfang an ging es nicht um Technik um der Technik willen, sondern darum, die Arbeit in den Kanzleien zu erleichtern. Was als gemeinsames Rechenzentrum begann, entwickeln wir heute weiter zu einer cloudbasierten, intelligenten Infrastruktur – und schaffen so eine sichere Basis für die Zusammenarbeit der Zukunft.“
Kundenzahl in fünf Jahren fast verdreifacht
Wirtschaftlich hat sich die Genossenschaft kontinuierlich sehr erfolgreich entwickelt: Allein in den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Kunden – zum Großteil sind das Kanzleien und ihre mittelständischen Mandanten – auf über 850.000 und hat sich damit fast verdreifacht. 2018 knackte die Genossenschaft erstmals die Umsatzmilliarde; inzwischen liegt der Umsatz bei über 1,5 Milliarden Euro. In den vergangen zehn Jahren ist die Zahl der Mitarbeitenden von rund 6800 auf über9000 gestiegen.
DATEV hat seit ihrer Gründung viele technologische Umbrüche, neue Anforderungen und veränderte Arbeitswelten erlebt – und sich stetig weiterentwickelt. Das nächste Ziel ist nun eine vollständig digitale, cloudbasierte Zusammenarbeit mit durchgängigen Prozessen. Leitstern ist dabei immer noch der Satz von Gründer Dr. Heinz Sebiger: „Die Aufgabe von DATEV ist es, dafür zu sorgen, dass es unseren Mitgliedern morgen besser geht als heute.“