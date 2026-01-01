Nürnberg, XX. Januar 2026: Am 14. Februar ist es soweit: Die DATEV eG feiert 60 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Unter dem Motto “Schon immer Zukunft” richtet das genossenschaftliche Unternehmen seinen Blick nicht nur zurück, sondern nach vorne: Schritt für Schritt überführt die Genossenschaft ihr Produktportfolio in den kommenden Jahren in reine Cloud-Lösungen. Besonders für Prozesse wie Finanzbuchführung, Lohn oder die E-Rechnung entstehen so digitale Arbeitsumgebungen, die Kanzleien (also die DATEV-Mitglieder), Unternehmen und Finanzverwaltung noch effizienter miteinander verbinden. Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt heute schon viele Angebote.

„Was DATEV seit 60 Jahren ausmacht, ist gemeinschaftliche Stärke und die Verbindung von genossenschaftlicher Stabilität mit Innovation”, sagt DATEV-CEO Robert Mayr. “Von Anfang an ging es nicht um Technik um der Technik willen, sondern darum, die Arbeit in den Kanzleien zu erleichtern. Was als gemeinsames Rechenzentrum begann, entwickeln wir heute weiter zu einer cloudbasierten, intelligenten Infrastruktur – und schaffen so eine sichere Basis für die Zusammenarbeit der Zukunft.“