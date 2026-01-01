60 Jahre jung: Moderne Genossenschaft auf dem Weg zur Cloud-Company
Bilder aus 60 Jahren DATEV-Geschichte
Gründung der Genossenschaft
Einige der DATEV-Gründerväter 1966 am Schönen Brunnen in Nürnberg
Eigenes Rechenzentrum
Einweihung des eigenen Rechenzentrums im Jahr 1969 durch den damaligen Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß
Die Keimzelle
Der Unternehmensstandort in der Paumgartnerstraße in Nürnberg um 1970
Datenspeicher
Magnetbandspeicher im DATEV-Rechenzentrum in den 70er Jahren
DATEV-Verbundsystem
1984 verband das DATEV-Verbundsystem erstmals die Vorteile der Rechenzentrumsverarbeitung und der Im-Haus-Verarbeitung am Kanzlei-PC
Die Vorstandsvorsitzenden der DTEV eG
In ihrer 60jährigen Geschichte hatte die Genossenschaft erst drei Vorstandvorsitzende: Gründer Dr. Heinz Sebiger (Mitte, 1966 - 1996), Prof. Dieter Kempf (rechts, 1996 - 2016) und Prof. Dr. Robert Mayr (links, im Amt seit 2016)