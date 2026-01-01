60 Jahre jung: Moderne Genossenschaft auf dem Weg zur Cloud-Company

Bilder aus 60 Jahren DATEV-Geschichte

Gründung der Genossenschaft

Einige der DATEV-Gründerväter 1966 am Schönen Brunnen in Nürnberg

Eigenes Rechenzentrum

Einweihung des eigenen Rechenzentrums im Jahr 1969 durch den damaligen Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß

Die Keimzelle

Der Unternehmensstandort in der Paumgartnerstraße in Nürnberg um 1970

Datenspeicher

Magnetbandspeicher im DATEV-Rechenzentrum in den 70er Jahren

DATEV-Verbundsystem

1984 verband das DATEV-Verbundsystem erstmals die Vorteile der Rechenzentrumsverarbeitung und der Im-Haus-Verarbeitung am Kanzlei-PC

Die Vorstandsvorsitzenden der DTEV eG

In ihrer 60jährigen Geschichte hatte die Genossenschaft erst drei Vorstandvorsitzende: Gründer Dr. Heinz Sebiger (Mitte, 1966 - 1996), Prof. Dieter Kempf (rechts, 1996 - 2016) und Prof. Dr. Robert Mayr (links, im Amt seit 2016)